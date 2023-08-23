الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعية للعاملين بالقطاع السياحي بأحكام قانون العمل، وذلك بفندق ابروتيل ومجموعة مكادى بمدينة سفاجا وذلك فى إطار سلسلة الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية فى جميع المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، وذلك للتعريف بأحكام القانون فى العديد من الملفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمختلف القطاعات والمنشآت وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال لتحقيق زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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مديرية العمل بالبحر الأحمر 

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الندوة بدأت بكلمة حول التعريف والإجازات بأنواعها (الاعتيادية والمرضية والاستثنائية)، وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين  ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح، مؤكدًا خلالها أحقية العاملين فى هذه الأرباح، وأن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل، كما جرى تعريف العاملين بمفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل 12 لسنة 2003 والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح، كما تم الرد على استفسارات العاملين فيما يخص أحكام القانون، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني، وأشرف الفقى الشئون الإدارية، واشرف عبد الحميد مدير مكتب عمل سفاجا،وأحمد إسماعيل تفتيش العمل، ومديري الموارد البشرية ببعض المنشآت السياحية ومجموعة من العاملين ببعض المنشآت.

الاستحقاقات الانتخابية

وأضاف مدير المديرية أنه فى ختام الندوة أكد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جميع العاملين كواجب وطنى على كل مصرى ومصرية، كما تضمنت الندوة شرح مبسط للأوضاع الاقتصادية الحالية وما يطرأ على الساحة العالمية وكيفية مواجهته، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التى تضر بمصالح الوطن على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة فى جميع الملفات، وتحرى المعلومة من مصادرها الرسمية والوقوف صفًا واحدًا أمام أعداء الوطن وذوي النفوس الضعيفة..

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اهداف التنمية المستدامة المنشآت السياحية محافظة البحر الاحمر وزير العمل حسن شحاتة رؤية مصر 2030

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