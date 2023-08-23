الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

حصاد قضايا السلاح والمخدرات، حبس 92 متهما في محافظات الصعيد خلال أربعة أيام

أسلحة نارية من المضبوطات،
أسلحة نارية من المضبوطات، فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس 92 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة المخدرات والأسلحة النارية في محافظات الصعيد.

 

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – أسيوط)، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن سوهاج  من ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية –9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـ"6 منهم معلومات جنائية").  

 

مديرية أمن أسوان 

وتم ضبط  4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلوجرامات – كمية من مخدرى "الهيروين والشابو").. بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

 

كما تم ضبط (3) قطع أسلحة نارية بحوزة (3) متهمين لعدد (2) منهم معلومات جنائية وتنفيذ  (807) أحكام قضائية متنوعة.

وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة.  

 

مديرية أمن أسيوط

كما تم ضبط  (53) قطعة سلاح ناري (15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فردًا محليًّا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42) متهمًا لـ 17 منهم معلومات جنائية).   

 كما تم ضبط (11) قضية اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,310 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – كمية من مخدري الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14 متهمًا لـ"9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (551) حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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