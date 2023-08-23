طرح 2530 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار حاليًا الإعداد لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.



وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).



وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.

Advertisements

أراضى مسكن، وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن لأراضى الأفراد.

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

ويتضمن الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترا مربعا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحجز بالموقع يتاح لمدة شهرين بداية من الثلاثاء الموافق 22/8/2023 حتى يوم 21/10/2023، كما أن الحجز بدون أية أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني أو حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

خطوات التقديم على الأراضي:

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

الدخول على موقع حجز أراضى مسكن من هذا الرابط.

- مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي ترغب به.

-إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

-اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها.

-اختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

حجز أراضي وزارة الإسكان

-استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

-تتضمن الاستمارة تعهدًا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

-إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

-في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يومًا على إيداعه بالبنك).

- بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض.

-وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.