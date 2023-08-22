رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يتفقد التجمع الحرفي في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة

أجرى اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمشروع الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بقرية فرهاش - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والذي يعد أحد التجمعات التعاونية السكنية المنتجة بنشاط حرفي زراعي، يرافقه عدد من السادة قيادات الهيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية منتجة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستدامة في مشروعات الإسكان.

وكان في استقباله، العاملين في فرع الهيئة بمحافظة البحيرة الذي يقع بذات موقع المشروع، حيث اطلع رئيس الهيئة على الخدمات التي تقدم للمواطن بدء من الحجز والتخصيص مرورًا بمرحلة التعاقد والاستلام، وأيضًا التسويق والمبيعات وغيرها من الخدمات.

وخلال جولته، شاهد، عرضا تفصيليا لمشروع فرهاش والأعمال التي يشهدها، واستمع سيادته لكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع والمقترحات المقدمة من مهندسي الموقع بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطن.

وتفقد " البارودي " مكونات المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم ١٤٠ وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين ٨٨ م٢ إلى ١١٠ م٢، و١٤ وحدة إدارية، و٧٣ ورشة، و١١١ محل، على أن يكون التعاقد وفقا لرغبة المواطن، إما على الوحدة السكنية والورشة الحرفية فى عقد واحد، أو أيهما فقط، بحيث يستفيد المنتفع بالقرض التعاوني، على أن تقوم محافظة البحيرة بتوصيل المرافق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار اللواء مهندس وليد البارودي، إلى أن الهدف من المشروع هو التوسع فى القرى التعاونية المنتجة التى توفر فرص العمل مع السكن والخدمات للشباب فى نفس الموقع بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية، بهدف إنشاء مجمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، لافتا إلى أن الدولة تتبنى مثل هذه المشروعات، ولاسيما أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع إسكاني تعاوني حرفي زراعي تنفذه الهيئة في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة.

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أراضى مسكن، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن لأراضى الأفراد.

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

ويتضم الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترا مربعا.