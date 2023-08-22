الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يتفقد التجمع الحرفي في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أجرى اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمشروع الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بقرية فرهاش - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والذي يعد أحد التجمعات التعاونية السكنية المنتجة بنشاط  حرفي زراعي، يرافقه عدد من السادة قيادات الهيئة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية منتجة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستدامة في مشروعات الإسكان. 

وكان في استقباله، العاملين في فرع الهيئة بمحافظة البحيرة الذي يقع بذات موقع المشروع، حيث اطلع رئيس الهيئة على الخدمات التي تقدم للمواطن بدء من الحجز والتخصيص مرورًا بمرحلة التعاقد والاستلام، وأيضًا التسويق والمبيعات وغيرها من الخدمات.

وخلال جولته، شاهد، عرضا تفصيليا لمشروع فرهاش والأعمال التي يشهدها، واستمع سيادته لكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع والمقترحات المقدمة من مهندسي الموقع بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطن. 

وتفقد " البارودي " مكونات المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم ١٤٠ وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين ٨٨ م٢ إلى ١١٠ م٢، و١٤ وحدة إدارية، و٧٣ ورشة، و١١١ محل، على أن يكون التعاقد وفقا لرغبة المواطن، إما على الوحدة السكنية والورشة الحرفية فى عقد واحد، أو أيهما فقط، بحيث يستفيد المنتفع بالقرض التعاوني،  على أن تقوم محافظة البحيرة بتوصيل المرافق خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وأشار اللواء مهندس وليد البارودي، إلى أن الهدف من المشروع هو التوسع فى القرى التعاونية المنتجة التى توفر فرص العمل مع السكن والخدمات للشباب فى نفس الموقع بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية، بهدف إنشاء مجمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، لافتا إلى أن الدولة تتبنى مثل هذه المشروعات، ولاسيما أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع إسكاني تعاوني حرفي زراعي تنفذه الهيئة في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة.

Advertisements

أراضى مسكن، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن لأراضى الأفراد.

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

ويتضم الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترا مربعا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان الهيئة العامة لتعاونيات البناء البحيرة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان

مواد متعلقة

تفاصيل الطرح الجديد لأراضي الإسكان المتوسط "مسكن"

تحذيرات جديدة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة

الأكثر قراءة

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مصدر يكشف الموعد النهائي

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة المرحلة الثانية أدبي

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معلومات مهمة عن أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية