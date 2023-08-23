الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبري 34 درجة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط وبها كميات من بخار المياه مما يعنى ارتفاع فى نسب الرطوبة ويزداد ذلك فى وقت الظهيرة.

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وأضافت "غانم"، أنه فى وقت الظهيرة، فإن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وكذلك المحافظات التى تطل على البحر المتوسط، وشديد الحرارة فى المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد.

ما هي الحالة الجوية اليوم؟

وأشارت، إلى أنه مع نهاية اليوم ومع غياب أشعة الشمس يحدث تحسن كبير فى درجات الحرارة، وبالتالى يحدث إنخفاض كبير فى درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فى معظم محافظات الجمهورية خاصة مع فترات المساء ومع وجود نشاط نسبي فى الرياح فى معظم محافظات الجمهورية، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويستمر ذلك حتى الصباح الباكر، بالإضافة إلى أن نشاط الرياح يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة ولكن فى أقصي جنوب البلاد فى حلايب شلاتين وأبو سمبل والمناطق الحدودية.

https://www.youtube.com/watch?v=aHsMVBT1vv8

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 24 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بني سويف الصغرى 24 والعظمى 35

بني سويف: المحسوسة: 37

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 35

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45