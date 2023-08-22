الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يسلم 2 دراجة هوائية وشهادات تقديرية لأسر الشهداء

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم بتسليم 2 دراجة هوائية لأسرتين من أسر الشهداء بجنوب سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وقام المحافظ بتسليم شهادات تقديرية للأسرتين وهما أسرة الشهيد العميد خالد محمد عطية الذي استشهد عام 2017،  وأسرة الشهيد  المقدم وائل إبراهيم السعيد المر الذي استشهد عام 2014.

ووعد المحافظ خلال اللقاء بتنفيذ طلباتهم وحل أية مشكلات أو معوقات تواجههم بجنوب سيناء، مؤكدا علي مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابي العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن، داعيا  الله دوام الأمن والأمان لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

يشار إلي أن مبادرة " دراجتك صحتك" تهدف إلي تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل النقل النشط، وتقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه، للحفاظ على البيئة وجاء التسليم، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ومدير عام الشباب والرياضة.

محافظ جنوب سيناء يعتمد 44 عقدا مؤمنا لأهالي نويبع

محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام والفني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسر الشهداء ومصابي العمليات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مبادرة دراجتك صحتك وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: هزة أرضية على بعد 33 كيلومترا جنوب غرب الطور.. وتفاصيل نشاط السيسي اليوم

أخبار مصر: وفاة النائب محمود بكري، هجوم على معبد يهودي تونسي، انهيار مبيعات السيارات بمصر، ماذا قال محامي ضحايا تعذيب وفاء مكي

استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية أبرزها.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

أخبار مصر: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، بيان حاسم من الجبلاية عن أزمة السوبر، أمال ماهر والشامسي حديث المصريين

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

وثائق بريطانية: سيناء كانت وستظل حلما استراتيجيا لإسرائيل لن يعوض

قرينة السيسي عن تحرير سيناء: يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل

عيد تحرير سيناء، السيسي يقود جهود تنمية أرض الفيروز وتدشين مشروعات عملاقة ودحر الإرهاب

الأكثر قراءة

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع (فيديو)

لجنة جديدة لإدارة الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية