الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تزامنا مع هيلاري، زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب كاليفورنيا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

 زلزال كاليفورنيا، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة مقاطعة فينتورا في كاليفورنيا الأمريكية بالتزامن مع وصول العاصفة الاستوائية هيلاري إلى جنوب الولاية.

وكانت مقاطعة فنتورا مركزا للزلزال الذي ضرب بعد ظهر أمس الأحد، في الوقت الذي تتحضر فيه المقاطعة للوصول الوشيك لـ  العاصفة الاستوائية "هيلاري"، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار وفيضانات ذات معدلات قياسية.

 

يشار إلى أن مركز الزلزال بالتحديد يقع على بعد حوالي 4 أميال جنوب شرق أوجاي الواقعة على بعد 80 ميلا شمال غرب لوس أنجلوس.

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وبحسب البيانات المتوفرة، تبع الزلزال 4 هزات ارتدادية، وبلغت قوة كل منها 3 درجات أو أكثر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

هذا وقد تشكلت العاصفة الاستوائية "هيلاري" يوم الأربعاء الماضي بعيدا عن ساحل المكسيك الجنوبي على المحيط الهادئ، ويتوقع تفاقم زخمها والاتجاه شمالا نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت لاحق من الأسبوع.

الإعصار هيلاري

 قالت وكالة حكومية أمريكية، إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غربي الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

وذكر مسئول مكسيكي أن رجلا لقى مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من 5 أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسئول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.

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