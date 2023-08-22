منظمة دولية: الجوع يقتل 500 طفل سوداني

كشفت منظمة دولية أن الجوع قتل نحو 500 طفل في السودان حتى الآن.

وقالت منظمة Save the children الخيرية الدولية إن حوالي 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ اندلاع النزاع في بلادهم في أبريل الماضي.

20 رضيعا في دار للأيتام

وأوضحت أن ما لا يقل عن 498 طفلا في السودان، وربما مئات آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع، بمن فيهم 20 رضيعا في دار للأيتام تديرها الحكومة بسبب غياب الخدمات الحيوية أو نفاد الطعام.

وأكدت أنه منذ أبريل، اضطرت المنظمة إلى إغلاق 57 منفذا للطعام، ما أدى إلى توقف 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن تلقي الطعام هناك.

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نقص حاد في الغذاء الطبي

وتعاني 108 منفذا ما زال يعمل، من نقص حاد في الغذاء الطبي، وتستخدم احتياطيات الطوارئ فقط في الحالات القصوى.

وأشارت المنظمة إلى حقيقة أنه قبل النزاع كان هناك نقص في الإمدادات، لكن الوضع ازداد سوء بسبب عميات السطو على مستودعات المواد الغذائية، والتأخير على حدود الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية التي يتم توفيرها في إطار برنامج الغذاء العالمي.

الواقع الآن في السودان

وفي السياق، قال عارف نور، رئيس فرع المنظمة في السودان: "لم نعتقد أبدا أننا سنرى هذا العدد الكبير من الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت، إلا أن هذا هو الواقع الآن في السودان، حيث أدى نهب مستودعات الأمم المتحدة وحرق مصنع للأغذية الطبية ونقص التمويل إلى انخفاض كبير في توفير الغذاء الطبي في جميع أنحاء البلاد.. ومع تدهور وصول المساعدات الإنسانية كل يوم، يجب على المجتمع الدولي ليس فقط زيادة التمويل، ولكن أيضا إيجاد حلول جماعية لضمان توصيل المواد الغذائية والمساعدات التي تشتد الحاجة إليها".

الوضع المأساوي في السودان

من جانب آخر، أصدر مديرو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بمنظمة الصحة العالمية بيانا بعد أربعة أشهر من نشوب الأزمة بين طوائف الشعب السوداني، وحث قادة العمل الإنساني على العمل لإنهاء الوضع المأساوي في السودان.

وأوضح بيان الصحة العالمية أنه على مدى أربعة أشهر من الأحداث المروعة، عصفت حرب ضروس بشعب السودان ودمرت حياته ووطنه، وانتهكت حقوقه الإنسانية الأساسية..

الاعتداء على الفتيات والنساء

وأضاف بيان المنظمة: رأى الناس أحباءهم يُردون بالرصاص أمام أعينهم.. وتعرضت النساء والفتيات للاعتداء الجنسي كما شهدت الأسر نهبًا لممتلكاتها وإحراقًا كاملًا لبيوتها.. ويواجه الناس خطر الموت لتعذر حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والأدوية.

وأكدت الصحة العالمية أنه الآن وبسبب الحرب، يُصاب أطفال السودان بالهزال جرَّاء نقص الطعام والتغذية.

ومع تجدد القتال يومًا تلو الآخر، يُسلب السودانيون السلام الذي طالما اعتزوا به، والحياة التي كانوا أجدر بأن يحيوها، والمستقبل الذي كان يليق بهم.. فلنضع حدًّا لكل ذلك.

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