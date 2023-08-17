الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ركين سعد عن "سفاح الجيزة": تعاطفت مع الشخصية التي أقدمها

ركين سعد في مسلسل
ركين سعد في مسلسل سفاح الجيزة، فيتو

تبدأ منصة “شاهد”، التابعة لمجموعة MBC، في عرض المسلسل الجديد “سفاح الجيزة” على منصتها بداية من يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس، بعد عامين من التحضير والتجهيز وتصوير المسلسل، ليصبح العمل جاهزا للعرض.

ركين سعد: العمل شدني من القراءة الأولى

من جانبها قالت الفنانة ركين سعد إن “العمل شدني منذ القراءة الأولى فهو شيّق وعاطفي ومليء بالمفاجآت”، مضيفة: "تعاطفتُ مع الشخصية التي أقدمها، وأعجبتني حكاية المسلسل التي تبدو مختلفة عن المألوف ومليئة بالغموض". 

وعن دورها في المسلسل، أضافت ركين في تصريحات صحفية: "ألعب دور زينة وهي فتاة موهوبة تحمل حلمًا كبيرًا وتتمرّد على الواقع لتحقيق ذلك الحلم، ولكن الظروف تعاندها مما يحوّل حلمها إلى كابوس. أتوقع أن يتعاطف المشاهدون مع زينة فهي مزيج ما بين الضحية والجلاّد، فليس هناك من أبيض وأسود في شخصية زينة، إذ أنها مليئة بالتحوّلات والانعطافات".

Advertisements

 

قصة مسلسل سفاح الجيزة

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.. في مسلسل "سفاح الجيزة" من "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد" اعتبارًا من 25 أغسطس.

 

فريق عمل سفاح الجيزة 

مسلسل "سفاح الجيزة" من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله وآخرين، تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

 

تفاصيل هامة حول مسلسل سفاح الجيزة

ونستعرض خلال السطور التالية 10 معلومات هامة عن مسلسل “سفاح الجيزة” الذي أخذ وقت طويل لتحضيره وظهوره للنور، حيث توضح تلك المعلومات التفاصيل التي عمل عليها فريق العمل.

1- استغرقت عملية الإنتاج برمّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مرورًا بالتصوير، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الإنتاج. 

2- تدرّب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنّا ليظهر محترفًا في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام.

3- تخلل مرحلة الكتابة جلسات وورش عمل مع أخصائيين نفسيين وذوي اختصاص بهدف العمل على بناء البعد النفسي والسلوكي للشخصيات وتطويره بطريقة علمية ومهنية.

4- تلقى الطفل الذي قام بأداء دور ابن "باسم سمره" في العمل دروسًا في التمثيل على يد الاختصاصية ريم حجاب.

5- على غرار الإنتاجات العالمية في هوليوود، قام جميع الممثلين بأداء اختبار "تجارب الأداء" (كاستينغ) على الأدوار المرشحين لها، قبل الارتباط معهم لأداء تلك الأدوار.

6- استغرقت عملية البحث من قِبل المخرج هادي الباجوري عن الطفل الذي يقوم بتأدية دور السفاح في مرحلة طفولته، أكثر من شهرين.

7- جميع المواقع التي تم فيها تصوير العمل هي مواقع حقيقية، ولم يتم بناء أي استوديو لتنفيذ مشاهد العمل.

8- تم تصوير مشاهد العمل في أكثر من ثلاثين موقعًا ضمن مناطق مختلفة في جمهورية مصر، جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع روح المشاهد وطبيعة النص.

9- نُفّذ المايك أب الخاص بجثث القتلى المفترضين في العمل على يد المتخصص عمر عبد الله، حيث تطلب تجهيز الممثلين وإعدادهم لتلك المشاهد من 3 – 5 ساعات، فيما استغرقت العملية أكثر من 3 أسابيع للوصول بتلك المَشاهد إلى صيغتها النهائية

10- يُعرض مسلسل "سفاح الجيزة" من "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد" اعتبارًا من 25 أغسطس.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ركين سعد مسلسل سفاح الجيزة باسم سمرة أحمد فهمى أعمال شاهد الأصلية اخبار الفن

الأكثر قراءة

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تأخير الساعة 60 دقيقة

رئيس مكافحة كورونا يقدم روشتة الوقاية المبكرة من المتحور الجديد للفيروس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

بعد تأجيل زيادتها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

كرة اليد، مونبيليه يهدي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي كأس الأبطال لمواجهة برشلونة

ترامب يكشف عن كارثة تواجه أمريكا أكثر خطورة من خسارة أي حرب

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب الأفعال الخاطئة والذنوب

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية