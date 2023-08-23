في ذكرى وفاته، كيف قتل آخر ملوك الفراعنة البطالمة لمصر

في مثل هذا اليوم من عام 30 ق.م توفي بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة والشهير باسم قيصرون ـ قيصر الصغير ـ.

حياته ونشأة بطليموس الخامس عشر

بطليموس الخامس عشر هو ابن الملكة كليوبترا السابعة ملكة مصر والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، ولد بطليموس في 23 يونيو 47 قبل الميلاد.

جده الأكبر هو بطليموس الأول أحد قادة الإسكندر الأكبر وأمه هي كليوبترا ملكة مصر الشهيرة ووالده يوليوس قيصر إمبراطور روما وأحد أعظم القادة العسكريين والحكام في التاريخ.

Advertisements

نهاية حكم البطالمة لمصر

حكم بطليموس الخامس عشر (قيصرون) بجانب أمه كليوبترا السابعة بعد معركة أكتيوم البحرية وانتحار أمه كليوباترا السابعة بالسم، إذ كان عمره آنذاك سبعة عشرة سنة واستطاع الهرب مع بعض مرافقيه إلى الهند برغم أن قيصرون لم يحكم منفردا ولكنه ظل الحاكم الشرعي لمصر واحد ورثة والده يوليوس قيصر.

عاد بعد عهد أقامه مع أخيه غير الشقيق لأبيه أغسطس قيصر إمبراطور روما ولكن أغسطس غدر به وقتله في 23 أغسطس 30 ق م وهكذا انتهى حكم أسرة البطالمة لمصر.

ولا يعلم على وجه التحديد كيف تم قتله على يد أغسطس قيصر، لكن المشهـور أنه قُتِل خنقـًا.

متى وكيف تأسست دولة البطالمة؟

البطالمة عائلة من أصل مقدوني نزحت إلى مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 323 ق.م، حيث تولى أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر وهو «بطليموس» حكم مصر.

أهتم بطليموس الأول ببناء مدينة الإسكندرية التي أسسها الأسكندر الأكبر قبل مغادرته مصر في حملة عسكرية إلى بلاد الفرس وأفغانستان والهند، وجعل بطليموس الأول الإسكندرية عاصمة لمصر.

وصل نفوذ الدولة البطلمية إلى فلسطين، قبرص وشرق ليبيا، وقد عرفت ازدهارا خلال عهود بطليموس الأول وبطليموس الثاني وبطليموس الثالث.

كون البطالمة ذوي أصول إغريقية لم يمنعهم من التشبع بالتقاليد والعادات المصرية، فمعمارهم المصري ومعابدهم للآلهة المصرية وطريقة عيشهم مصرية، وساعد على ذلك تزاوجهم من المصريين.

المثير أن جميع ملوك البطالمة حملوا اسم بطليموس، واتخذوا من الإسكندرية عاصمة لهم وظلت كذلك حتى معركة أكتيوم البحرية عام 31 ق.م عندما انتصر اكتافيوس قادما من روما على أنطونيوس وكليوباترا لتصبح مصر ولاية رومانية منذ هذا التاريخ وحتى الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص.

وتتكون أسرة البطالمة من 16 حاكما إذا أضفنا ابن كليوباترا السابعة وابنها بطليموس الخامس عشر (قيصرون) ابن يوليوس قيصر * 51 ق.م - 30 ق.م.