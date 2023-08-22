الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة البنك الأهلي والعربي الكويتي في البطولة العربية

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي مواجهة قوية أمام فريق العربي الكويتي، في ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي أمام العربي الكويتي غدا الأربعاء وتنطلق في الـ12 ظهرا.

موعد مباراة الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني مواجهة قوية أمام فريق الحشد العراقي في ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والحشد العراقي يوم الأربعاء المقبل وتنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك يفوز على الشعلة اليمني

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر، على فريق الشعلة اليمني بنتيجة (51-14) ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، بالبطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

وخاض الزمالك حتى الآن 4 مباريات في منافسات الدور الأول، فاز في 3 مواجهات أمام وفاق عين التوتة الجزائري والهدى السعودي، والشعلة اليمني وخسر في مواجهة وحيدة أمام العربي الكويتي.

تصريحات مدرب فريق الزمالك

وكان أحمد رمضان هتلر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، هاجم مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد رمضان هتلر في تصريحات لقناة الكأس القطرية: ”ما يحدث معنا لا يتحمله أي فريق في العالم”.

وواصل هتلر" رغم عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم والجهاز الفني وعدم دعم الإدارة فإننا نحاول تقديم أفضل ما لدينا في البطولة العربية".

وتابع: لم نسافر في طائرة خاصة كما تم تداوله، والزمالك يمتلك إدارة عشوائية لا تقدم لنا الدعم المالي أو المعنوي ولا تعرف تفاصيل الفريق، نعاني بشدة في وجود تلك الإدارة، عانينا في انتقالنا من القاهرة إلى الدمام، حجزوا لنا رحلة للرياض ثم حجزت لنا جماهير الزمالك أتوبيس لنقلنا لملعب المباراة الأولى“.

الزمالك يفوز على الهدى السعودي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريق الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب". 

وتقدم الفارس الأبيض على فريق الهدى السعودي في الشوط الأول بنتيجة 15-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحة بنتيجة 28-24 في النهاية.

وحصل أحمد وليد حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام نظيره الهدى السعودي والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة (28-24).

واختارت اللجنة المنظمة أحمد وليد كأفضل لاعب في المباراة بين الزمالك والهدى السعودي بعد الأداء القوي الذي قدمه وتصدياته الرائعة.

ويقود الفريق فنيًّا، أحمد رمضان مديرًا فنيًّا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبد الباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرًا إداريًّا ومحمد سامي إداريًّا.

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد فريق البنك الأهلي البطوله العربيه لكرة اليد اتحاد كرة اليد نادي الزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك والحشد في ربع نهائي البطولة العربية

كرة اليد، الزمالك يلتقي الحشد العراقي في ربع نهائى البطولة العربية

كرة اليد، البنك الأهلي يواجه بطل الجزائر في ربع نهائي البطولة العربية

كرة اليد، الزمالك يفوز على الشعلة اليمني 51-14 في البطولة العربية

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

الصحة تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5 في مصر

أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

Advertisements

منوعات

المزيد

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

المزيد
الجريدة الرسمية