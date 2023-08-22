ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة العالمية لأول مرة بجامعة الوادى الجديد

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالوادى الجديد حول تحديات وحلول ندرة المياة العالمية بمشاركة جامعة الوادى الجديد بمصر وجامعه لانزو بالصين وجامعة صوفيا اليابانية والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم باليابان، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف وحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وحضور الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة وعدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمياه بالوادى الجديد.

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وقال الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر رئيس قسم الاراضى بكلية الزراعة ومقرر الورشة ان الورشة تناولت الأمن المائي والتحديات التي تواجهه العالم من ندرة الموارد المائية، وقد زادت هذه الندرة نتيجة عوامل عديدة منها الزيادة المضطردة فى أعداد السكان والتغيرات المناخية والصراعات والأوبئة والاحتلال ونمو الاقتصادات، مما أدى الى التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

وأنتهت الورشة إلى بعض التوصيات الهامة التى يجب الالتزام بها لمجابهة ندرة المياه وتداعياتها من خلال تحديث نظم الري والتى تمثل المستنزف الأكبر للموارد المائية، تطبيق تكنولوجيات المعالجة الحديثة والصديقة للبيئة لاعادة استخدام مياه الصرف مرة اخري، زيادة الوعي البيئي بالحفاظ على الموارد المائية وعدم تلويثها وتصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية مع دول الجوار ومحاولة دراسة امكانية تطبيق تقنيات استخدام المياه المالحة من البحار بعد معالجتها فى الأغراض المختلفة.

وعلى صعيد متصل أعلنت جامعة الوادى الجديد مواعيد إجراء الكشف الطبى لكليات الجامعة، وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وجه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية الطب البشرى بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة لطلاب مركزى الخارجة وباريس وقراهم والطلاب المرشحين من المحافظات الأخرى، وبمقر مكتب الجامعة بموط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك لراحة الطلاب وأولياء أمورهم من تكبد مشاق السفر والإنتقال.

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