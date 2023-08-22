وكيل رياضة الدقهلية تشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى بمركز شباب بلقاس

شهدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى بمركز شباب بلقاس الرياضي، بمقر مركز تابع لإدارة شباب بلقاس.

و️ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل الرياضة بالمديرية، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعبدالباسط عبدالصمد القائم بأعمال مدير إدارة شباب بلقاس، وعلاء العشرى مدير الإدارة السابق، ونورالدين فاروق رئيس قسم المتابعة بإدارة بلقاس.

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وتُدار الجمعية العمومية العادية بنادى شباب بلقاس الرياضي تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبد الله الهنداوي رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عبد الناصر احمد علي بإدارة الهيئات الرياضية، ومحمد عبدالله بإدارة التفتيش المالي، وابراهيم البدالى رئيس قسم الهيئات بالإدارة، ودعاء عبدالمحسن مسئول قسم الهيئات بالإدارة.

وبدأت عملية التسجيل فى لجان التسجيل بالجمعية العمومية العادية بنادى شباب بلقاس الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءًا، وإقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي على التسجيل فى الجمعية، وسيتم مناقشة جدول الأعمال، والتصديق على الحساب الختامي بنادى شباب بلقاس الرياضي، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى شباب بلقاس الرياضي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية.