رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بمراكز الشباب (صور)

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة “إدارة التنمية الرياضية” في تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية وأطفال الشوارع في خماسي كرة القدم (النسخة التاسعة) خلال العام المالي الحالي، بإدارة أبو حمص المجموعة الخامسة، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى نهاية الشهر.

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

وأكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية اهتمام الوزارة البالغ بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والاحياء الشعبية بالمحافظة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، كما أكد دعمه الكامل لهم ودعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف الأنشطة بالوزارة.





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وأشار أيضًا إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجه إلى تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تفيد الشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم.

كما أكد إشادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطًا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.



ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.

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