الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تفاصيل التعاون بين مصر والصين في المجال الزراعي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

وقعت مصر والصين مخطط تعاون في الأنشطة الزراعية، حيث التقى السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع  تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى إلى مصر منذ فترة  على رأس وفد رفيع المستوى.

 

وشمل مخطط التعاون المصري الصيني في مجال الأنشطة الزراعية عددا من البنود الهامة والتي تستهدف الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في الزراعة إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في الصين بعد أن تم فتح السوق الصينية أمام التمور والموالح المصرية ومن المنتظر أن يتم تصدير أولى شحنات المانجو من  مصر إلى الصين في وقت قريب.

 

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وشمل  الاتفاق على إنشاء مركز تدريبي مصري- صينى لمكافحة التصحر يتم استخدامه في نشر تكنولوجيات التصحر وتدريب الأشقاء الافارقة من خلال منحة مقدمة من الجانب الصيني.

 

كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي إنشاء مركز للتميز في إنتاج الأرز الهجين المتحمل للملوحة والجفاف، إلى جانب الاتفاق على إيفاد عدد من العاملين من المراكز البحثية المصرية للحصول علي الماجستير والدكتوراه من الجامعات والمراكز البحثية الصينية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

ومن المخطط زيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وفتح السوق الصينى امام المنتجات الزراعية المصرية، وتوقيع خطة عمل تمتد لثلاثة أعوام تنتهي في 2025 والتي تتضمن التعاون في الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وإنتاج الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف.

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