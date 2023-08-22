نفوق 8 رؤوس ماشية في حريق داخل حظيرة بالوادي الجديد

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، في حظيرة ماشية بإحدى قرى مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بحظيرة في الفرافرة.

تبين نشوب حريق في حظيرة ماشية بمنطقة زراعة ٤ خريجين التابعة لقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، أسفرعن نفوق ٨ رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من إخماده ومنع امتداده للمناطق والزراعات المجاورة، وتحرر محضر بالحريق، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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