الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

رصد حالة تعد على أراضي الدولة وإزالتها في المهد بالوادي الجديد

إزالة حالة تعدي على
إزالة حالة تعدي على أراضي الدولة، ڤيتو

رصد عبدالناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، ترافقه لجنة من أملاك الدوله وصندوق الأراضي والإدارة الهندسية والشئون القانونية بالمركز ورئيس قري عدن وأملاك الدوله بالقرية، اليوم الثلاثاء، حالة تعد علي أراضي الدولة، تقع جنوب قري عدن وهي عبارة عن أرض مجهزة للزراعة، وعلي الفور تم إزالة التعدي في المهد، وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالمتابعة المستمرة لمراقبه التعديات علي أراضي الدولة.

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ووجه رئيس مركز ومدينة باريس، اللجنة ببحث موقف باقي الأراضي المنزرعة لقربها من أراضي الجمعيات شمال مدينه باريس وعرض تقرير بذلك حفاظا علي أراضي الدولة وتنفيذ قرار المحافظه رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٣م بشان عدم التصرف في الأراضي الزراعية سواء بالإيجار أو حق الانتفاع أو بالبيع داخل الحيز العمراني أو المتاخمة للحيز سواء بالقري أو بالمدن.

كما وجه رئيس مركز باريس، جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز متابعة ومراقبه التعديات علي أراضي الدوله وإزالتها في المهد وتنفيذ قرار المحافظة رقم ٣٢٢لسنه ٢٠٢٣م


ومن جانبه أكد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة لديها خطة محكمة وكاملة لإزالة كافة التعديات الموجودة داخل نطاق المحافظة ، وأنه سيتم العمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادتها تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ويوفر فرص عمل للشباب.


مشيرًا إلى أنه لا تهاون فى الحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم وشدة على كل من تسول له نفسه التعدى على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن المحافظة ماضية قدما نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

 

 

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