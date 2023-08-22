الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الوطنية للإعلام: تكليف القطاع الاقتصادي بإعداد  الدراسة المالية لتمويل تنفيذ الترقيات

حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فيتو

 الهيئة الوطنية للإعلام، ناقش اليوم مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين  ملف ترقية العاملين المستحقين الترقي بالهيئة، حيث قرر مجلس الهيئة  تكليف القطاع الاقتصادي بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات.

تحفيز العاملين

 

 ويأتي ذلك فى إطار حرص الوطنية للإعلام على تحفيز العاملين بها  ورفع روحهم المعنوية، وحفاظا على استقرارهم الوظيفي.

وكانت هناك توجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للجهات والإدارات المعنية بالهيئة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وبذل كافة الجهود لتنفيذ ترقيات الزملاء بالوطنية للإعلام.

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الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ماسبيرو التليفزيون المصري

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