رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يزور مركز إرسال أبوزعبل

حسين زين، قام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة تفقدية لمركز إرسال ابوزعبل للوقوف على سير العمل به.

وأشاد حسين زين بجهود جميع العاملين بالمركز فى سبيل تطوير وتفعيل العمل به ، وأثنى على مهنية واحترافية الزملاء، كما تقدم العاملون بالمركز بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة على دعم الهيئة للعمل والعاملين بالمركز، وأعربوا عن سعادتهم لتوجيهات رئيس الهيئة بتذليل وحل عدد من العقبـات التى تواجههم خلال العمل.

Advertisements

لقاءات مع العاملين

وعقد رئيس الهيئة لقاء مع كافة العاملين بالمركز واستمع لأفكارهم وآرائهم حول تعزيز آليات العمل، حيث أكد لهم رئيس الهيئة على تقديم كافة الدعم والمساندة لتحسين بيئة العمل لهم وتذليل كافة العقبات بما ينعكس على تجويد العمل بشكل أفضل، وسبل الاستفادة من خبراتهم.

وأكد لهم أن هناك جهودا ومتابعة مستمرة من الهيئة للحصول على مستحقاتهم المالية والوظيفية من تنفيذ الترقيات للزملاء المستحقين الترقي، وأية مستحقات أخرى، وأن الهيئة لا تدخر أية جهود فى سبيل الحصول على مستحقاتهم سواء من هم فى الخدمة أو المحالين للمعاش وأضاف لهم أنهم فى القريب العاجل سيجنون ثمار تلك الجهود متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



