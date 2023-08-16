الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يزور مركز إرسال أبوزعبل

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

 

حسين زين، قام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة تفقدية لمركز إرسال ابوزعبل للوقوف على سير العمل به.

 وأشاد حسين زين بجهود جميع العاملين بالمركز فى سبيل تطوير وتفعيل العمل به ، وأثنى على مهنية واحترافية الزملاء، كما تقدم العاملون بالمركز بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة على دعم الهيئة للعمل والعاملين بالمركز، وأعربوا عن سعادتهم  لتوجيهات رئيس الهيئة بتذليل وحل عدد من العقبـات التى تواجههم خلال العمل.

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لقاءات مع العاملين

وعقد رئيس الهيئة لقاء مع كافة العاملين بالمركز واستمع لأفكارهم وآرائهم حول تعزيز آليات العمل، حيث أكد لهم رئيس الهيئة على تقديم كافة الدعم والمساندة لتحسين بيئة العمل لهم وتذليل كافة العقبات  بما ينعكس على تجويد العمل بشكل أفضل، وسبل الاستفادة من خبراتهم. 

 

 وأكد  لهم أن هناك جهودا ومتابعة مستمرة من الهيئة للحصول على مستحقاتهم المالية والوظيفية من تنفيذ الترقيات للزملاء المستحقين الترقي، وأية مستحقات أخرى، وأن الهيئة لا تدخر أية جهود فى سبيل الحصول على مستحقاتهم سواء من هم فى الخدمة أو المحالين للمعاش وأضاف لهم أنهم فى القريب العاجل سيجنون ثمار تلك الجهود متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

 

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حسين زين حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الهيئة الوطنية للاعلام ماسبيرو التليفزيون المصري

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