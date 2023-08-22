محافظ الوادي الجديد يخصص 10 آلاف متر لإقامة مجمع إسلامي كبير بالخارجة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

حيثُ تسلم وزير الأوقاف، خلال اللقاء، قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية بالمحافظة، وعددها 33 مسجدًا كمرحلة أولى، وأوضح المحافظ أنه جاري الإعداد للمرحلة الثانية لعدد 50 مسجدًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

كما صرّح أنه تم تخصيص 10 آلاف م٢ لإقامة مجمع إسلامي كبير بمدينة الخارجة. وأشار وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 2000 م سجاد لتجديد فرش المساجد مناصفةً بين الوزارة والمحافظة، في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله.

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وفي ختام اللقاء وجّه المحافظ الدعوة لوزير الأوقاف، لزيارة المحافظة وافتتاح عددٍ من المساجد، أكتوبر القادم، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي وانتصارات أكتوبر المجيدة.

وزير الإسكان يلتقي محافظ الوادي الجديد

هذا فيما التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ في وقت سابق، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية. وأكّد وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن الجاري تنفيذه حاليًا بمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مُجَمَّع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والذي يضم مقرّات الجهات والمصالح الحكومية المختلفة الجاري تجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل أفضل.

كما أشار، إلى أنه تم تنفيذ أول نموذج لمنزل صديق للبيئة مصنوع من مواد بديلة ومن الخامات المحلية الطبيعية، على مساحة ١٢٥ م٢، بالتعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك في ضوء توجه المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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