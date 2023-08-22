ضبط 6500 عبوة لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الحملات التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة الطود، بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية التي تتناولها الأطفال، من منطلق الحفاظ علي صحة الأطفال اجيال المستقبل ، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار.

وأسفرت الحملة عن ضبط منتجات غير مدون عليها تاريخ الانتاج والانتهاء متغيره في خواصها الطبيعية وهى؛ ضبط عدد ٦٥٠٠ عبوه مشروب صناعي سكري ( لوليتا ) باطعمة مختلفة مجهولة المصدر غير مدون عليها تاريخ الانتاج والانتهاء متغيرة في خواصها الطبيعية تم تحرير محضر، وعدد ٤ محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٣ محاضر جنح عدم وجود شهادة صحية.

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وفي نفس السياق بالمرور على إدارة تموين إسنا في قطاع المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، أسفر عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية بيانها كالآتي، عدد 2 محضر غلق مشروع جمعيتى فى مواعيد العمل بدون عذر، عدد 5 محضر عدم إعلان عن الأسعار، عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، عدد 2 مخبز ـــ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبز ـــ عدم وجود ميزان، مخبز ـــ عدم نظافة أدوات المعجن.

وفيما يخص إدارة تموين ارمنت أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٣ خبز غير مطابق للمواصفات، ضبط عدد ٢ خبز ناقص الوزن، ضبط مخبز تصرف، عدد ٣ شيكارة دقيق، وضبط تاجر تموين قام بتجميع عدد ٤٠٠ كيس ملح طعام وعدد ٢٠٠ كيس مكرونه زنه ٤٠٠ جرام، وضبط مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط، وضبط عدد ٥ مخالفات عدم الاعلان عن الأسعار.

مهام مديرية التموين والتجارة الداخلية

الإدارة العامة للتجارة الداخلية، هي إدارة معتمدة بدون تقسيمات منظمة ونظرًا لتوسع النشاط التجاري بدائرة المحافظة فأصبح من الضروري وجود تقسيم تنظيمي يختص بأفرع نشاط التجارة حتى يكون لها حرية ممارسة نشاطها، ونظرًا للاضطرابات الحادة في السوق نتيجة للمنافسة المفتوحة من حيث السعر والجودة وسياسات الإغراق يستلزم إنشاء هذه الإدارات التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وهي:

1. إدارة المعاملات التجارية:

هي إدارة تقوم بالإشراف على المزادات والأوكازيون وتحصيل الرسوم اللازمة للمزادات وأي تخفيضات بالأسواق والمحلات والشركات ومراقبة تنفيذها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لها.

الاختصاصات التفصيلية للإدارة:

مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في البيوع والمعاملات التجارية.

التنظيم والإشراف على البيع بالمزاد العلني بالتصفية وكذا التصفية الموسمية والأوكازيون.

مراقبة تحصيل وتوريد رسم الخزانة العامة على المبيعات بالمزاد العلني.

دراسة وفحص تقارير التفتيش والرقابة على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات الصادرة.

التفتيش على الدفاتر التجارية ومراقبة تحديد نسب الربح المقررة بالقانون وكذا الإشراف على دفاتر البيع بالتقسيط ودفاتر العملاء.

إعداد تقارير دورية يوميًا عن حالات البيع في موسم الأوكازيون.

التنظيم والإشراف على البيع بالمزاد العلني بالتصفية وكذا التصفية الموسمية (الأوكازيون) وتحصيل وتوريد رسم الخزانة العامة على المبيعات بالمزاد العلني.

إجراء الاتصالات اللازمة بين المديرية والوزارة في شأن توحيد التعليمات والأسس التي تم إتباعها في مجال البيوع التجارية.

بحث الشكاوى التي ترد من الجمهور والرد عليها.

2. إدارة الرقابة التجارية:

تقوم هذه الإدارة بالرقابة على أعمال الغش التجاري والبيانات والعلامات التجارية والسجلات وأخذ العينات ومراقبة كافة السلع الغير غذائية المستوردة والمحلية كما تقوم بالإشراف على منافذ البيع الجماعية المؤقتة والتي تبيع بالتقسيط.

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