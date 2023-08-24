جاب الله: المؤشر الثلاثينى يحقق النقطة التاريخية، واختراق مستوى الـ 18400 قريبا

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% عند مستوى 18214 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 22103 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% عند مستوى 7928 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 3715 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 5467 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

نقطة محورية لتحديد اتجاه حركة المؤشرات بالبورصة

وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال لـ فيتو ": إن حركة المؤشرات تخطت حاجز الـ 18200 نقطة وذلك مؤشر قوى على تحقيق الهدف المنتظر منذ ثلاثة أشهر، ومن المحتمل ان يتم اختراق المستوى 18400 خلال الأيام المقبلة.

وأضاف جاب الله قائلا: حركة التعاملات مستمرة فى الاتجاه الصاعد بالنسبة للمؤشر الرئيسى وايضا فى اتجاه صاعد حذر بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المنتظر الوصول إلى النقطة 18400 لتحقيق النقطة التاريخيه للمؤشر الرئيسى ومنها تكوين مستهدفات جديدة.



تعاملات منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.



كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.