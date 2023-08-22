الزراعة تبدأ أولى خطوات تطبيق الدورة الزراعية الموسم المقبل

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضياتخاذ الخطوات التحضيرية لبدء تطبيق الدورة الزراعية بداية من الموسم المقبل، حيث تخطط الحكومة لتحقيق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والذرة لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي في الخبز والأعلاف.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

واجتمع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي وبعض رؤساء الإدارات المركزية وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.

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تطبيق الدورة الزراعية



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.

حيث تخطط وزارة الزراعة إلى الاكتفاء من التقاوي المحلية المنتقاه والمعتمدة لمحاصيل الحبوب الاستراتيجية بهدف تغطية احتياجات المزارعين منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل.

اجتماع مديريات الزراعة اليوم استعرض ايضا موقف كارت الفلاح وتوفير الاسمدة الازوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم