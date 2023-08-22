الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

مقتل 6 جنود باكستانيين و4 متشددين في كمين نصبته حركة طالبان

الجيش الباكستاني،
الجيش الباكستاني، فيتو

أعلن الجيش الباكستاني أن 6 جنود قُتلوا، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مسلحين من  حركة طالبان الباكستانية، في منطقة بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، مضيفًا أن 4 متشددين قتلوا.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها، قائلة: إن مسلحيها نصبوا كمينًا لمركبتين عسكريتين.

تبادل عنيف لإطلاق النار

فيما قال الجيش في بيان: "خلال تبادل عنيف لإطلاق النار، نال 6 جنود الشهادة بعدما قاتلوا ببسالة"، مضيفًا أن الاشتباك وقع في إقليم وزيرستان الشمالي.

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يشار إلى أن المنطقة الحدودية الوعرة تمثل ملاذًا آمنًا لمتشددين تربطهم صلات بإرهابيين يقاتلون الدولة وحركة طالبان الأفغانية، قبل أن تعود إلى السلطة في كابول في 2021.

بيان حركة طالبان الباكستانية

وفي وقت سابق، قالت حركة طالبان الباكستانية في بيان، إن مسلحيها قتلوا 18 جنديًا في الكمين.

يأتي ذلك فيما يبقي الجيش المنطقة مغلقة أمام الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

المعروف أن حركة طالبان الباكستانية منظمة جامعة لعدة جماعات متطرفة تحاول الإطاحة بالحكومة.. وكثفت الحركة هجماتها منذ أن انسحبت من اتفاق مع الحكومة لوقف إطلاق النار العام الماضي.

الحدود الأفغانية الباكستانية

وتعتمد حركة طالبان باكستان على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، التي تستمد منها مجنديها.

 وتستقبل الحركة المتطرفة إرشادًا أيديولوجيًا من تنظيم القاعدة الإرهابي، وتحافظ على علاقاتها به، وهي جماعة تختلف عن جماعة طالبان الرئيسية الأفغانية، وعادة ما تعارضها.

انفجار عبوة ناسفة

ومؤخرا، قال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان، إن 11 شخصًا قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في إقليم  خيبر باختون بشمال باكستان.

وقد شهدت باكستان زيادة في الهجمات الإرهابية منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.

  هجوم مسلح في شمال غربي باكستان

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار، على منصة إكس المعروفة سابقًا بتويتر، إن 11 عاملًا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غربي باكستان.

وأكد مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان، إن عبوة ناسفة مشتبهًا بها انفجرت، وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وأوضح نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

هجمات المتشددين الإسلاميين

وقد شهدت باكستان زيادة في هجمات المتشددين الإسلاميين منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.

وأعلنت جماعات أخرى منها تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن بعض الهجمات، منها انفجار كبير استهدف تجمعًا سياسيًا في خيبر باختون خوا نظمته جماعة دينية في الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 45 شخصًا.

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