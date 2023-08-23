النيابة تقرر حبس تجار مخدرات بينهم 3 سيدات بتهمة إدارة بؤر مشبوهة (صور)

قررت النيابة العامة، حبس 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم.



كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض).



وضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض).



Advertisements

ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس).



كما ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظتي القاهرة وأسيوط).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).





وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلوجرام - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية).



وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلوجرامًا - كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول)



بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

