الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تقرر حبس تجار مخدرات بينهم 3 سيدات بتهمة إدارة بؤر مشبوهة (صور)

تجار مخدرات، فيتو
تجار مخدرات، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم.


 كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح أبيض).
 

وضبط (4 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض).
 

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ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس).
  

كما ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظتي القاهرة وأسيوط).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).
   


وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلوجرام - ميزان حساس- سيارة ودراجة نارية).

وضبط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلوجرامًا - كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول) 
 

 بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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