الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

حمدي فتحي، أعلن الجهاز الفني لنادي الوكرة القطري تشكيل الفريق لمواجهة نظيره نافباخور نامانجان من أوزبكستان، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا.

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة لمواجهة نافباخور 

وشهد تشكيل المباراة تواجد حمدي فتحي لاعب الوكرة بشكل أساسي، في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا، حيث جاء تشكيل الوكرة كالتالي:

يواجه فريق الوكرة القطري المحترف ضمن صفوفه  حمدي فتحي نظيره فريق نافباخور نامانجان من أوزبكستان، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة الوكرة ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا

ويلتقي فريق الوكرة القطري أمام نظيره فريق نافباخور نامانجان من أوزبكستان، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء حيث تذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من ناحية أخرى، وجه المعلق العماني سمير اليعقوبي، رسالة مدح للنادي الأهلي أثناء تعليقه على مباراة الوكرة ومعيذر بالدوري القطري على قناة  الكأس، حيث وصف حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة بكلمات رائعة له وللنادي الأهلي في مباراة حقق فيها رفاق حمدي فتحي الفوز.

وتحدث قائلًا: “حمدي فتحي النجم القادم من القلعة الأهلاوية الحمراء، القادم من ملك ملوك إفريقيا، الوكرة لم يعد يحظى بجماهيره فقط، بل حتى بعض الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة من جماهير الأهلي المصري".

الوكرة يفوز على معيذر 

وقاد حمدي فتحي فريقه الوكرة للفوز في مباراته الرسمية الأولى على فريق معيذر بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأولى من دوري نجوم قطر للموسم الجديد.

وشارك فتحي في المباراة كاملة وقدم مستوى جيدا خلال 90 دقيقة، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد بن يطو هدف وأيوب العسال هدفين لصالح الوكرة.

 وانتقل حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الأهلي.

تصريحات  حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

وتحدث حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا لصفوف الوكرة القطري، خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام.

وقال حمدي حمدي خلال تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد في فريق الوكرة القطري: أشكر إدارة نادي الوكرة على ثقتهم في قدراتي وإصرارهم على ضمي، كما أشكر إدارة الأهلي المصري وجماهيره على الفترة الرائعة التي قضيتها داخل جدران القلعة الحمراء.

وأضاف حمدي فتحي: أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيدا أن النادي حقق مركزا جيدا الموسمين الأخيرين وإن شاء الله ننافس بشكل جيد في دوري أبطال آسيا وأيضا البطولات المحلية وعلى رأسها بطولة الدوري القطري.

وتابع: سعيد بانضمامي إلى نادي الوكرة، والحقيقة أن رغبتي في الانضمام لهذا النادي الكبير وإصرار الإدارة برئاسة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني  كان لهما الدور الأبرز في الانتقال وأيضا تعاون إدارة النادي الأهلي.

حمدي فتحي، فيتو

مسيرة حمدي فتحي مع كرة القدم 

حمدي فتحي صاحب الـ 28 عامًا من مواليد 29  سبتمبر من عام 1994 بمحافظة البحيرة.

وبدأ حمدي  فتحي في قطاع الناشئين بنادي دمنهور وهو في سن 11 واستمر 8 سنوات، قبل التصعيد للفريق الأول الذي شارك معه في دوري الدرجة الثانية، وبعدها شارك في الموسم الذي شهد صعود دمنهور للعب في الدوري الممتاز.

ولعب بقميص فريق ألعاب دمنهور في موسم 2014–2015 عندما كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز وقدم أداءً جيدًا، وشارك في 30 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 3 أهداف كان أحدهم في شباك النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه نجح في صناعة 4 أهداف.

وبعد نهاية   الموسم لم ينجح فريق دمنهور في البقاء بالدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي إنبي ويبدأ في موسم 2015–2016.

وفي شهر يونيو من العام 2015 انتقل حمدي فتحي  لنادي إنبي لمدة خمس سنوات.

ويعتبر موسم 2015–2016 هو الموسم الأول له  بقميص فريق إنبي ولم يكن ناجحًا بشكل كبير حيث أنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط: 6 مباريات في الدوري ومباراة بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

وأعير إلى نادي بتروجيت لمدة موسم، رغم أن نادي إنبي كان يرفض رحيله وقتها حتى تمت الموافقة في النهاية للانتقال لبتروجيت.

وفي شهر  يناير من عام 2019 انتقل حمدي فتحي لصفوف النادي الأهلي بعقد ممتد لمدة 4 سنوات ونصف قادما من صفوف إنبي.

ونجح حمدي فتحي في الحصول مع الأهلي على 12 بطولة بواقع بطولتين للدوري الممتاز وثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين للسوبر الأفريقي ومثلهم لكأس مصر وثلاث بطولة لكأس السوبر المحلي إلى جانب الحصول مع الأهلي على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2020 بقطر و2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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