"العدل" تعلن نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي

قرارات وزارة العدل

قضية التمويل الأجنبي، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بيانا حول قضية التمويل الأجنبي والتي تشمل 85 منظمة.

وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، موضحا أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة.

وقال قاضي التحقيق في بيان صادر من وزارة العدل: إنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

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وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور أوامر الحفظ يتم إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

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