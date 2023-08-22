الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرارات وزارة العدل

"العدل" تعلن نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

قضية التمويل الأجنبي، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بيانا حول قضية التمويل الأجنبي والتي تشمل 85 منظمة.

 

85 منظمة يشملها التحقيق في قضية التمويل الأجنبي 

وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، موضحا أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة.

وقال قاضي التحقيق في بيان صادر من وزارة العدل: إنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

Advertisements

 

وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور أوامر الحفظ يتم إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استئناف القاهرة قضية التمويل الأجنبي محكمة استئناف القاهرة وزارة العدل

مواد متعلقة

وزير العدل يسلم القضاة عقود الوحدات السكنية الجديدة بالعاصمة الإدارية (فيديو)

العدل: 52 سيارة متنقلة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

بعد رحيل مرتضى منصور، هشام يكن يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا الجديد EG.5

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية