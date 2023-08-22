فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة الأشخاص الغلط (فيديو)

فضل شاكر، طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة “الأشخاص الغلط” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية الأشخاص الغلط هي الأغنية الثالثة من ألبوم فضل شاكر الجديد والذي يحمل اسم “بغيب بمزاجي”.

أغنية بغيب بمزاجي

وكان فضل شاكر طرح في وقت سابق أولى أغنيات ألبومه الجديد والتي حملت نفس اسم الألبوم “بغيب بمزاجي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية بغيب بمزاجي من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

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شيرين وفضل شاكر

وعلى جانب آخر، كشف غازي بن نصر مدير أعمال فضل شاكر في وقت سابق، حقيقة توقف العمل على الديو الغنائي الذي من المفترض أن يجمع بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وذلك بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.

وقال بن نصر في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن التحضير للديو الغنائي الذي يجمع بين شيرين وفضل شاكر مازال قائما، وجاري العمل عليه ولم يتوقف بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.