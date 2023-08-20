فضل شاكر يطرح أغنية الأشخاص الغلط قريبا

فضل شاكر، يطرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحمل الأغنية عنوان “الأشخاص الغلط”، وهي الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد بغد أغنيتي “بغيب بمزاجي" و“قال حب قال”.

أغنية بغيب بمزاجي

وكانت فضل شاكر طرح في وقت سابق أولى أغنيات ألبومه الجديد “بغيب بمزاجي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية بغيب بمزاجي من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

شيرين وفضل شاكر

وعلى جانب آخر، كشف غازي بن نصر مدير أعمال فضل شاكر في وقت سابق، حقيقة توقف العمل على الديو الغنائي الذي من المفترض أن يجمع بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وذلك بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.

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وقال بن نصر في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن التحضير للديو الغنائي الذي يجمع بين شيرين وفضل شاكر مازال قائما، وجاري العمل عليه ولم يتوقف بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.