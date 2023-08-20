الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فضل شاكر يطرح أغنية الأشخاص الغلط قريبا

فضل شاكر، فيتو
فضل شاكر، فيتو

 

فضل شاكر، يطرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحمل الأغنية عنوان “الأشخاص الغلط”، وهي الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد بغد أغنيتي “بغيب بمزاجي" و“قال حب قال”.

 

 

أغنية بغيب بمزاجي

وكانت فضل شاكر طرح في وقت سابق أولى أغنيات ألبومه الجديد “بغيب بمزاجي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وأغنية بغيب بمزاجي من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

 

شيرين وفضل شاكر

وعلى جانب آخر، كشف غازي بن نصر مدير أعمال فضل شاكر في وقت سابق، حقيقة توقف العمل على الديو الغنائي الذي من المفترض أن يجمع بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وذلك بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.

Advertisements

 

وقال بن نصر في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن التحضير للديو الغنائي الذي يجمع بين شيرين وفضل شاكر مازال قائما، وجاري العمل عليه ولم يتوقف بسبب التحقيق مع الفنانة  في لبنان.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

فضل شاكر المطرب فضل شاكر أغنية قال حب قال الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد فضل شاكر يكشف تفاصيل أزمته مع أنغام

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

حسين لبيب: ديون الزمالك تخطت الـ1.5 مليار جنيه ولدي خطة لسدادها

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل أب لابنيه وإصابة زوجته وبناته

تفاصيل البند المثير في عقد سامسون ومفاجأة في عدم فسخ عقده مع الزمالك بالمجان (مستند)

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

حسين لبيب: لن أبيع زيزو بأي مبلغ حال رئاستي لنادي الزمالك

منتخب مصر، 6 أهلاوية على رادار فيتوريا استعدادًا لمعسكر سبتمبر

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية