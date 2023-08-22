أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن مزايا الالتحاق بكلية طب الأسنان، والتي تتعاون أكاديميًا مع University College London (UCL) المصنفة رقم 8 على مستوى العالم.

كلية طب الأسنان بجامعة الجيزة الجديدة NGU تعلن عن شراكتها الأكاديمية ومزايا الالتحاق بها

وأوضحت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن كلية طب الأسنان توفر برنامجا تدريبا شاملا للطلاب مطابقا للحياة الواقعية لطبيب الأسنان، كما توفر نظاما تعليميا متكاملا يسمح للطلاب برؤية القضايا من منظور متعدد التخصصات لإعدادهم بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

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فيما يبدأ التدريب العملى داخل العيادات من السنة الثالثة ويتوافق مع المعايير العالمية، كما يتم تدريب الطلاب على نماذج المحاكاة من السنة الأولى، كذلك التدريب على أسلوب اختبارات الـ (OSPE/OSCE) مما يؤهل الطلاب للاختبارات الدولية.

وتوفر الكلية أسلوبا متكاملا لرعاية المرضى، حيث يشمل البرنامج دورة لدراسة الأمراض البشرية (في السنة الثانية) والتي تمكن الطلاب من فحص الحالات والتعامل معها بشكل كلي، كذلك توفير دورات التطوير المهني، والتي تضمن حصول الطلاب على المهارات الأساسية بما في ذلك التفكير النقدي وحل المشكلات والمهارات التحليلية.



كما يتم تدريب الطلاب في عيادات ذات مستوى عالمي ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة، ويعد أسلوب التعليم متمحورا حول الطالب، حيث يشارك الطلاب في عملية اكتساب المعرفة والتعلم بتوجيه من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليًا.

يذكر أن الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان ٧٨٪، وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها وتفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهى، زيارة الموقع الإلكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كذلك إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الإلكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/.

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.