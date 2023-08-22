الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

اللجنة الثلاثية التي
اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، علمت “فيتو” أن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد بنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية حضر اليوم لنادي الزمالك ومعه عدد كبير من مكتبه الخاص، وذلك لإدارة ملف نادي الزمالك ماليا بشكل جديد ومختلف.

وفجر مصدر مفاجأة جديدة في هذا الصدد، حيث أكد أنه تم بالفعل تشكيل صندوق مالي مخصص لتنمية موارد النادي من خلال المكتب الخاص بالمدير المالي الجديد، وأن هذا الصندوق سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

وشددت المصادر على أنه بالفعل هناك مبلغ مالي كبير موجود بالصندوق قد يصل بشكل مبدئي إلى 300 مليون جنيه تم تسديدها من بعض رجال الأعمال الزملكاوية، وذلك سعيا وراء حل أزمات النادي المالية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة جدا سيتم تسديد الغرامات المتأخرة على الزمالك في الفيفا لحل أزمة إغلاق القيد بالإضافة إلى تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين والأجهزة الفنية بالنادي.

وقال المصدر: "الصندوق الجديد سيتنعش بملايين أخرى بمجرد الإعلان عنه بشكل رسمي وأن المدير المالي الجديد ومكتبه الخاص سيقوم بإدارة الملف المالي داخل نادي الزمالك باحترافية شديدة وسيتم وضع نظام محكم بشكل سريع لتنظيم عملية صرف واستقبال الأموال الخاصة بنادي الزمالك".

على جانب آخر عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء. 

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي. 

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة. 

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك،فيتو

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من  رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

 

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي الزمالك الزمالك وزارة الشباب والرياضة اللواء حسن موسى اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد

مواد متعلقة

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك (صور)

حسن موسى لـ"فيتو": حل أزمات الزمالك على رأس الأولويات، وقريبا التجديد لـ زيزو وفتوح (فيديو)

لجنة من وزارة الشباب والرياضة تجتمع مع اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك (صور)

أوسوريو وعبدالواحد السيد يجتمعان مع اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

بعد رحيل مرتضى منصور، هشام يكن يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا الجديد EG.5

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية