بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

نادي الزمالك ، علمت “فيتو” أن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد بنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية حضر اليوم لنادي الزمالك ومعه عدد كبير من مكتبه الخاص، وذلك لإدارة ملف نادي الزمالك ماليا بشكل جديد ومختلف.

وفجر مصدر مفاجأة جديدة في هذا الصدد، حيث أكد أنه تم بالفعل تشكيل صندوق مالي مخصص لتنمية موارد النادي من خلال المكتب الخاص بالمدير المالي الجديد، وأن هذا الصندوق سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وشددت المصادر على أنه بالفعل هناك مبلغ مالي كبير موجود بالصندوق قد يصل بشكل مبدئي إلى 300 مليون جنيه تم تسديدها من بعض رجال الأعمال الزملكاوية، وذلك سعيا وراء حل أزمات النادي المالية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة جدا سيتم تسديد الغرامات المتأخرة على الزمالك في الفيفا لحل أزمة إغلاق القيد بالإضافة إلى تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين والأجهزة الفنية بالنادي.

وقال المصدر: "الصندوق الجديد سيتنعش بملايين أخرى بمجرد الإعلان عنه بشكل رسمي وأن المدير المالي الجديد ومكتبه الخاص سيقوم بإدارة الملف المالي داخل نادي الزمالك باحترافية شديدة وسيتم وضع نظام محكم بشكل سريع لتنظيم عملية صرف واستقبال الأموال الخاصة بنادي الزمالك".

على جانب آخر عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء.

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي.

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة.

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك،فيتو

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.