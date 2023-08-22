الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

متوسط أسعار الذهب على مدار يومين وأسباب عودة المعدن النفيس للارتفاع

اخر تحديث لسعر الذهب
اخر تحديث لسعر الذهب الان، فيتو

اخر تحديث لسعر الذهب الان، ننشر متوسط  أسعار الذهب يومى الاثنين والثلاثاء داخل الاسواق المحلية وفقا لاخر تحديث لها 

واعلنت الشعبة العامة للذهب الى ان ارتفاع اسعار الذهب يرجع الى ان العائد المرتفع على السندات السيادية قصيرة الاجل جذب انظار المستثمرين مما اثر على الاسعار العالمية للذهب.

واوضحت الشعبة العامة للذهب ان الاسعار العالمية تحت مقاومة 1900 دولار، موضحة ان الاسواق تترقب خطارب باول الخميس المقبل لمعرفة توجه البنك الفيدرالى الامريكى نحو التعامل مع معدلات التضخم وتحديد سعر الفائدة.

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وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2606 جنيها. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 228075 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1954 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1524 جنيهات.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18240 جنيها للبيع.

 

 

وجاءت متوسط أسعار الذهب امس الاثنين كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2571 جنيها. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1928 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1504 جنيهات.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18000 جنيها للبيع.

الأسعار العالمية للذهب 

إرتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، أمس الإثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة. 

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار. 

 

الأسعار العالمية اليوم الثلاثاء

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي لتبتعد عن أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، يأتي هذا في ظل تصحيح سلبي في مستويات الدولار ساعد الذهب على التعافي، بينما يظل تركيز الأسواق على حديث رئيس البنك الفيدرالي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1901 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وقد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1902 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة. 

 

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