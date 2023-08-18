الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يقدم 8 ورش خلال دورته الـ30

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

 

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عدد من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

 

ورش مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر المقبل. 

 وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها  الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر المقبل 

Advertisements

ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين.

 وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

 وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر

 وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر. 

 وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين ابتداءا من اليوم الجمعة 18 أغسطس، وحتى 25 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة للدولي للمسرح التجريبي.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية في المنطقة المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

إياد أمين: المنافسة بالمهرجان القومي للمسرح صعبة، والسينما سبب حبي للتمثيل

8 عروض عربية تشارك في الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ورش مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي القاهرة للمسرح التجريبي المسرح التجريبي ورش مهرجان المسرح التجريبي

مواد متعلقة

8 عروض عربية تشارك في الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

"تشارلي" تفتتح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

أول تعليق رسمي من كلوب على غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم الجمعة 18-8-2023

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 وشروط التحويل بين الكليات

تفحم جميع محتوياته، لحظة اندلاع حريق محل عطور بمبنى جراج العتبة ( فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

باحثون: التماسيح قادرة على تمييز المعاناة في صرخات الأطفال

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليوان الصيني، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

المزيد

انفوجراف

روشتة الحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا وأهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها الموت حرقا أو غرقا، 25 علامة تدل على حسن الخاتمة

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية