مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يقدم 8 ورش خلال دورته الـ30

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عدد من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

ورش مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر المقبل.

وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر المقبل

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ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين.

وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر

وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر.

وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين ابتداءا من اليوم الجمعة 18 أغسطس، وحتى 25 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة للدولي للمسرح التجريبي.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية في المنطقة المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.