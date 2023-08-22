مشوار الفرق المشاركة في دوري المحترفين بعد القرعة

دوري المحترفين، أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة بطولة دوري المحترفين المقرر تطبيقه لأول مرة في الكرة المصري بداية من الموسم المقبل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف مسؤولي الجبلاية.

نظام بطولة دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين عشرون فريقا ما بين ثلاث فرق هابطة من الدوري الممتاز وأربع فرق ممثلة لمجموعة بحري ومثلهم لمجموعة القاهرة والصعيد وخمس فرق صاعدة من دورات الترقي.

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقا وهي غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا، ومن المقرر ان يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولي ثم إقامة دورى من دور واحد للانديه اصحاب المراكز من الاول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقان الصاعدان مباشره إلى الدوري العام القسم الاول موسم 2025/2024 وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث اندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دورى من دور واحد للفرق اصحاب المراكز من الحادى عشر الى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني ( المجموعة الثانية) موسم 2025/2024.

مشوار الفرق المشاركة في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة مشوار جميع الفرق المشاركة بدوري المحترفين طوال منافسات الموسم الماضي:

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1-غزل المحلة

احنل غزل المحلة المركز السابع عشر في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة ليهبط إلى دوري المحترفين، خاض الفريق 34مباراة، فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر في 17 وسجل غزل المحلة 26 هدف بينما إستقبلت شباكة 47 جول.

2-أسوان

وجاء أسوان بالدوري الممتاز في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، خاض الفريق 34مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 وخسر في 17 وهز فريق أسوان شباك المنافسين في 31 مناسبة فيما إستقبل 45 هدف .

3-حرس الحدود

وأحتل فريق حرس الحدود الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، خاض الفريق 34مباراة فاز في 5مواجهات وتعادل في 10وخسر في 19 ونجح فريق الحرس قي تسجيل 21 هدف واستقبلت مرماهم 45 .

4-لافيينا

جاء في المركز الثاني بمجموعة الصعيد بعد خوض 30 مباراة نجح خلالهم في حصد 68 نقطة من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 4 مبارايات واستطاع تسجيل 51 جول واستقبل الفريق 19 هدف.

5-بترول أسيوط

وحصد المركز الثالث بمجموعة الصعيد بعد لعب 30 مباراة استطاع خلالهم في جمع 59 نقطة بالفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 والهزيمة في 7 وسجل 40 واستقبل 18.

6- النصر للتعدين

أحتل المركز الرابع في مجموعة الصعيد بعد المشاركة في 30 مباراة حصد فيهم 53 نقطة فاز في 15 مباراة والتعادل في 8 والخسارة في 7 مبارايات ونجح في تسجيل 40 هدف واستقبل 26.

7-مصر المقاصة

جاء في المركز الخامس بمجموعة الصعيد حيث لعب 30 مباراة نجح في جمع 48 نقطة من الفوز في 12 مباراة وتعادل في مثلهم وتلقي الهزيمة في 6 لقاءات واستطاع تسجيل 46 هدف واستقبل الفريق 41 جول.

8-وادي دجلة

أحتل المركز الثاني في مجموعة القاهرة بعد المشاركة في 30 مباراة حصد فيهم 55 نقطة فاز في 17 مباراة والتعادل في 4 والخسارة في 9 مبارايات ونجح في تسجيل 40 هدف واستقبل 31.

9-السكة الحديد

جاء في المركز الثالث بمجموعة القاهرة حيث لعب 30 مباراة ونجح في جمع 54 نقطة من الفوز في 15 مباراة وتعادل في 9 وتلقي الهزيمة في 6 لقاءات واستطاع تسجيل 42 هدف واستقبل الفريق 27 جول.

10-القناة

وحصد القناة المركز الرابع في مجموعة القاهرة بعد لعب 30 مباراة استطاع خلالهم جمع 53 نقطة بالفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 والهزيمة في 9 وسجل 33 واستقبل 25.

11-بتروجيت

وجاء بتروجيت المركز الخامس في مجموعة القاهرة حيث شارك بـ 30 مباراة حصد فيهم 52 نقطة فاز في 14 مباراة وتعادل في 10 وتلقي 6 هزائم واستطاع إحراز 41 واستقبلت شباكة 23 .



12-طنطا

أحتل المركز الثاني في مجموعة بحري بعد خوض 30 مباراة نجح خلالهم في حصد 57 نقطة من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 9 والخسارة في 5 مناسبات واستطاع لاعبوه تسجيل 40 هدف واستقبل الفريق 19 هدف.

13-دكرنس

جاء في المركز الثالث بمجموعة بحري بعد خوض 30 مباراة نجح خلالهم في الحصول علي 52 نقطة من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 10 والخسارة في 6 مباريات وسجل 34 هدف واستقبل الفريق 26 هدف.

14-ابوقير للأسمدة

خاض 30 مباراة حيث جاء في المركز الرابع في مجموعة بحري بعدما حصد 51 نقطة من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 9 وتلقي الهزيمة في 7 مباريات وسجل فيهم 41 هدف واستقبلت شباكة 34.

15-جمهورية شبين

ووقع الفريق بالمركز الخامس في مجموعة بحري بعد تجميع 51 نقطة من الفوز في 13 مباريات وتعادل في 12 وخسر في 5 حيث سجل الفريق 25 هدف واستقبلت مرماه 16 جول.

16-بروكسي

ونجح نادي بروكسي في الصعود لدوري المحترفين بعدما خطف بطاقة التأهل الأولي من دورة الترقي الثلاثية بعد الفوز علي المصرية للاتصالات بهدف دون رد والتعادل مع المنيا بهدفين لكل فريق، وكان تأهل الفريق لدورة الترقي بعدما احتل المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 48 نقطة من لعب 30 لقاء فاز في 12 مباراة وتعادلها في مثلها وخسر في 6 مبارايات حيث سجل 42 هدف واستقبل 29 هدف.

17-المصرية للاتصالات

وتمكن المصرية للاتصالات من الصعود لدوري المحترفين بعد أحتل المركز الثاني من دورة الترقي الثلاثية بعد الفوز علي المنيا بنتيجة 5-4 والخسارة أمام بروكسي بهدف دون رد، وكان تأهل الفريق لدورة الترقي بعدما احتل المركز السادس في مجموعة القاهرة برصيد 49 نقطة من لعب 30 لقاء فاز في 14 مباراة وتعادلها في 7 وخسر في 9 مبارايات حيث سجل 43 هدف واستقبل 31 هدف.

18-مكادي

ونجح مكادي في الصعود لدوري المحترفين وذلك بعد تصدر مجموعة الصعيد بدوري ترقي بدوري القسم الثالث برصيد 12 نقطة.

19-النجوم

وصعد نادي النجوم لدوري المحترفين بعدما أحتل ترتيب مجموعة القاهرة بدوري ترقي بدوري القسم الثالث برصيد 13 نقطة.

20-راية

وتمكن فريق راية كفر الدوار من التأهل لدوري المحترفين بعدما أحتل ترتيب مجموعة بحري بدوري ترقي بدوري القسم الثالث برصيد 13 نقطة.



قرعة الجولة الأولى من البطولة عن المواجهات التالية

وأسفرت قرعة الجولة الأولى من دوري المحترفين عن عدد من المواجهات النارية وجاءت كالتالي:

راية X طنطا

وادي دجلة X المقاصة

السكة X لافيينا

النصر للتعدين X بترول اسيوط

بروكسي X القناة

بتروجيت X اسوان

النجوم X مكادي

دكرنس X المصرية للاتصالات

جمهورية شبين X غزل المحلة

حرس الحدود X ابو قير للاسمدة

وفي إطار آخر سبق القرعة إجراء قرعة علي ٣ ملاعب مشتركة بين ٦ اندية، لتفادي تسكين مباراتين علي نفس الملعب بالجولة ذاتها، وتمت تلك القرعة بيناندية راية وحرس الحدود، والاتصالات ووادي دجلة، واسوان والنصر للتعدين.