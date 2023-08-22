الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

تفاصيل سابع جلسات محاكمة قاتلة ابنها في الشرقية.. المتهمة: أنا عندي نزلة برد وكلموا عمي عشان يدفعلي الكفالة.. ومحامي الضحية: الأم متزنة نفسيًا

محكمة الزقازيق،فيتو
محكمة الزقازيق،فيتو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء تأجيل سابع جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات  بقرية أبو شلبي بدائرة مركز شرطة فاقوس إلى جلسة غد الأربعاء.

قاضي جنايات الزقازيق يسأل قاتلة نجلها عن صحتها.. والمتهمة: عندى نزلة برد (فيديو)

 جاء ذلك لرغبة المحكمة ومحامى الطفل المجنى عليه في الاطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة والاستعداد للمرافعة.

ومنعت هيئة المحكمة التصوير خلال الجلسة.

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جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية،فيتو
 

قاضي جنايات الزقازيق يسأل قاتلة نجلها عن صحتها.. والمتهمة: عندى نزلة برد 

في بداية الجلسة أخرج القاضي المتهمة من محبسها ووجه إليها عدة أسئلة عن مدى ارتياحها أثناء خضوعها للكشف الطبي من قبل اللجنة الخماسية وعن حالتها الصحية، وذلك لبيان مدى اتزانها النفسي.

وقالت المتهمة للقاضي: أنا تعبانة أوي وعندى نزلة برد ومعيش فلوس دلوقتى عشان اكشف وأجيب الدواء زى ما كنت بعمل قبل ما ادخل السجن.

دفاع الطفل المجنى عليه،فيتو

وأكملت المتهمة كلامها للقاضي وقالت:الأطباء كشفوا علي.. ولكن أنا عاوزة أكشف بره أحسن.. ممكن تكلملي عمي بالتليفون وتقوله بنت أخوك عاوزة فلوس عشان مبقاش معاية إلا خمسة جنيه بس، وعاوزاه يدفعلي الكفالة ويخرجنى من هنا ورد عليها القاضي: عينيه إن شاء الله نكلمه يا هناء.

محامى الأم المتهمة بقتل نجلها: موكلتى بريئة

من جانبه اكد محامى الأم المتهمة بقتل نجلها ثقته في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة والمتوقع صدوره.

واضاف: كلنا ثقة في براءة موكلتى التى تعانى من خلل عقلي وغير واعية او مدركة لافعالها او تصرفاتها ومن ثم تصبح غير مسؤولة عن ارتكاب الواقعة محل التحقيق.. اتوقع صدور حكم من هيئة المحكمة بايداعها مستشفي الامراض النفسية بالعباسية.

دفاع الام المتهمة بقتل نجلها بالشرقية،فيتو

كواليس حلف اليمين للجنة الخماسية المكلفة بفحص قاتلة طفلها 

وكانت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، استدعت في وقت سابق اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي داخل غرفة المشورة بالمحكمة في وجود المتهمة ومحامي الدفاع عن الطفل المجنى عليه والمتهمة، علاوة على استدعاء إحدى الصحفيات فقط.
 وأدى أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حلف اليمين أمام هيئة المحكمة.

مواجهة الأم المتهمة باللجنة الخماسية

وتمت مواجهة المتهمة باللجنة الخماسية والتى بدورها وجهت إليها عدة أسئلة لبيان مدى اتزانها، كما طلبت اللجنة من المحكمة إجراء فحوصات طبية على السيدة، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالصبغة وضرورة استدعاء الشهود مرة أخرى للاستفسار منهم عن الحالة النفسية للمذكورة قبل ارتكابها الجريمة، إضافة إلى استدعاء أم المتهمة.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في وقت سابق جلسة اليوم كموعد لإرفاق التقرير الطبي النفسي للمتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر5 سنوات بقرية أبو شلبي مركز فاقوس.

المحكمة تنتهي من سماع كافة الشهود في القضية 

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، انتهت في وقت سابق من سماع كافة الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير فيها من عدمه.

تشديدات امنية بمحيط محكمة جنايات الزقازيق،فيتو

وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.

وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة الاثنين الماضي لتودع اللجنة تقريرها النهائي.

6 جلسات خلال شهرى يونيو ويوليو لمحاكمة المتهمة بقتل طفلها

وشهد شهرى يونيو ويوليو الماضيين 6 جلسات لمحاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها بمحافظة الشرقية، وأثارت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة.

وأقدمت سيدة تدعى"هناء محمد حسن"على قتل طفلها البالغ من العمر5 سنوات داخل منزلها الكائن بالقرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعى "هناء محمد حسن"، 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها “سعد” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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