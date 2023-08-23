تخصيص 300 مليون جنيه لتنفيذ أعمال صرف صحي بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية 130 ألف م3 وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي (29) لمتابعة إنشاءات المحطة التي تعمل بطاقة إنتاج (75000 م3/يوم) ويذكر أن محطة الصرف تقوم بخدمة الأحياء بغرب المرحلة الخامسة (33,32,31,30,29,27,26) وبتكلفه 180 مليون جنيه تقريبًا.

وأكد منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليها، استمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية داخل المدينة.

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية "، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.

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وشارك باجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولي، بهدف مناقشة الموقف التنفيذي (الفني والمالي) لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الثانية، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 303 ملايين يورو، حيث عُقد الاجتماع بالحضور الفعلي لبعض مسئولي اللجنة ومشاركة مسئولين آخرين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المدرجة بالبرنامج فيما يتعلق بالموقف الفني والمالي، والبرنامج الزمني للمشروع وخُطة السحب المالي، وخُطة التعاقدات والمشتريات وأداء استشاري البرنامج والمعوقات التي قد تواجهه والإجراءات التصحيحية.

وشدد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، على أهمية تنفيذ البرنامج بشكل متميز، وأن يتم ضغط المدة الزمنية لتنفيذ كافة المهام المخطط تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ المشروعات بتكلُفة مناسبة وجودة عالية، مؤكدًا ضرورة إدارة البرنامج بصورة جيدة وأن يتم تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح طبقًا للاتفاقية والالتزام بالبرنامج الزمني.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم أيضًا مناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي وينفذ في 6 محافظات «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، والذي يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًّا بآلية ربط التمويل بالنتائج PforR ويُعد نموذجًا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليس على مستوى الجمهورية فقط بل على مستوى العالم، حيث إن المرحلة الأولى من البرنامج والمستهدف الانتهاء منها بنهاية العام الحالي قد أثبتت نجاحًا في تحقيق جميع المستهدفات السنوية، والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المطلوب تنفيذها في التوقيتات المحددة، وذلك بمساهمة وتعاون جميع الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج.