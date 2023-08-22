الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

الوطنية للانتخابات: مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية مسئولية البريد

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأكد المستشار وليد حمزة في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة ان تستفاد من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات الرئاسية 2024

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

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ويمكن لأي مواطن مصري الاستعلام عن موقفه الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024 عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا



الاقتراع فى فبراير وإعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

لم يعد هناك متسع من الوقت لإجراء أهم فعاليات انتخابية فى مصر لتحديد مصير رأس الدولة –الرئيس- فى عام 2024، ربما لهذا هناك حالة من الترقب فى الشارع المصرى على الرغم من النصوص الدستورية والقانونية التى تنظم بوضوح شديدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أن التساؤلات لا تنتهى بشأن الموعد النهائى لـ انتخاب الرئيس الجديد.

وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية الجدول الزمنى لفتح باب الترشح ومواعيد الدعاية الانتخابية وإجراء الانتخابات وكافة الأمور المتعلقة بالانتخابات.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط تحديد موعد انتخابات الرئاسة 2024

وتنص المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 2014 المعروف باسم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على تحديد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب، والإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة 2024 المقبلة 2024 قبل 120 يوما على انتهاء مدة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وبناء على ذلك فإن الانتخابات من المقرر أن تكون فى شهر فبراير المقبل 2024.

يأتى ذلك استنادا إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل 2018 بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثانية محققا 97.8% من عدد الأصوات التى بلغت فى الداخل 24.9 مليون صوت.

وتفعيلا للنص الدستورى، تنتهى الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل 2024، وبذلك تجرى انتخابات الرئاسة 2024 فى شهر فبراير المقبل، وفقًا للقواعد القانونية.

وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور الحالى على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

واشترط القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية فى المادة 2 ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية سواء من تزكية أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين، حيث تنص المادة على: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

كما نظم القانون رقم 22 لسنة 2014 ضوابط الحملات الانتخابية الرئاسية وموعد انطلاقها، حيث تنص المادة (18) على بدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وحال الدخول فى مرحلة إعادة، تبدأ فورا من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

كما نظم الدستور فى مادته 143 ضوابط الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، ونص على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

أداء اليمين للرئيس أمام الجلسة العامة للبرلمان

وألزم الدستور كذلك فى المادة 144 الرئيس المنتخب أن يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، واشترط قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين أن يؤدى القسم التالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

بقرار جمهوري، تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعه الأول يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة. وترأس المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المستشارين: المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار محمد عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار الدكتور محمد الجنك نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار شريف حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وشارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

واستهل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الاجتماع بالترحيب بالمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، مؤكدا أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024، إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها

وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.

كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.

الهيئة الوطنية للانتخابات: الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن

وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع أيضا في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.

كما جرت مناقشة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقا في سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها في إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

تحت اشراف قضائي كامل، المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعه الثاني يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة اجتماعه الثاني والذي تضمن مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستيات للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وقالت الهيئة أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجراءها تحت اشراف قضائي كامل مع وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري.

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وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

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وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكافة وسائل الاعلام، التخلي بروح المسئولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة والتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.

تنفيذ الاستفتاءات وفتح باب الترشح، أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

وتعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتي:

1 - إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.

2 - إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرةً.

3 - دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.

4 - فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.

5 - تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.

6 - وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

7 - ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.

8 - تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.

9 - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

10 - وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

11 - تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

12 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

13 - وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

14 - وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

15 - توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعالمية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.

16 - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

17 - وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.

18 - وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.

19 - اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين فى الأحوال المقرر فيها ذلك.

20 - تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين.

21 - إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

22 - وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.

23 - وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.

24 - وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح فى الأحوال التى تقتضى ذلك.

25 - إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

23 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا لشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

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