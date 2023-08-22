الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع (فيديو)

اللحظات الأولى لحادث
اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع، فيتو

حادث الطريق الساحلي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي، ويظهر المقطع اشتعال النيران في 3 سيارات وتصاعد الأدخنة والنيران الكثيفة، الناتجة عن احتراق السيارات.

لحظة وقوع حادث الطريق الساحلي المروع

ووقع حادث الطريق الساحلى المروع، اليوم الثلاثاء، وأدى لاشتعال النيران في 3 سيارات، فيما هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، للسيطرة على النيران وإخمادها.

اشتعال النيران في السيارات الثلاثة، فيتو


وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغًا، بوقوع حادث الطريق الساحلي المروع، الذي نتج عن تصادم وقع بين عدة سيارات، ما أدى لاشتعال النيران الكثيفة، وتصاعد أعمدة الدخان، في بعض السيارات على الطريق الساحلي الدولي. 

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اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي، فيتو

سيارات الإسعاف والحماية المدنية تنتقل لمكان الحادث

وأشارت غرفة العمليات لوجود مصابين جراء الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة لمكان الحادث، الذي أدى لتوقف الحركة المرورية على الطريق لحين السيطرة على الحريق.

ولم يكن حادث الطريق الساحلي بطريق الضبعة الأول، ففي 30 يوليو 2023، وقع حادث بالطريق الدولي الساحلي بمطروح، إثر تصادم أتوبيس كان يستقله عدة أسر من محافظة الغربية، وسيارة نقل ثقيل، على طريق الإسكندرية- مطروح، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين بإصابات مختلفة.

وفيات ومصابين بحادث الطريق الساحلي

وباشرت النيابة العامة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح تحقيقاتها للوقوف على أسباب وتفاصيل حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح، وحصر أسماء المصابين، وكشفت المعاينة أن الأتوبيس رقم "ج ي ب 2791" كان يستقله عدد من الأسر من محافظة الغربية متجهين لقضاء المصيف في مطروح، لكنه اصطدم من الخلف في سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية، ما تسبب في تهشيم مقدمة الأتوبيس بالكامل وإحداث الإصابات بركابه.

حادث الطريق الساحلي، فيتو


وهرعت سيارات الإسعاف لمكان حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح في الكيلو 100 طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي ورأس الحكمة المركزي. 
وأسفر حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح عن وقوع 3 وفيات و37 مصابا، وجرى توزيعهم على المستشفيات، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي 34 مصابا وحالتي وفاة، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 3 مصابين وحالة وفاة واحدة، حسبما قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

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