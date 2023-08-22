الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة (صور)

رفع 2500 طن قمامة
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، وأسفرت عن رفع 2500 طن قمامة بنطاق  10 مراكز عبارة عن ( 110 أطنان بالدلنجات - 150 طنا بإيتاي البارود - 120 طنا بأبو حمص - 140 طنا بوادي النطرون - 170 طنا بالمحمودية - 700 طن بدمنهور - 800 طن بكفر الدوار - 100 طن بحوش عيسى - 90 طنا برشيد - 120 طنا بكوم حمادة ) وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين. 

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ويأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن لمواجهة التغيرات المناخية بزيادة المساحات الخضراء ولإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو

وفي ذات السياق تم عمل حملة لإزالة التشوينات والبوص والهيش من على جانبي السكة الحديد بنطاق وحدة شابور بكوم حمادة لتلافي خطر الحرائق وكذا الارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة.

وأيضا في سياق متابعة مبادرة " 100 مليون شجرة"، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير زراعة أشجار وري المزروعات بالحديقة المركزيه بشارع عبد المنعم رياض.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم قص وتقليم  الأشجار وسعف النخيل بمداخل ومخارج المدينة لإظهار المركز بالشكل الجمالي والحضاري اللائق. 

رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو
رفع 2500 طن قمامة ومواصلة أعمال التشجير بالبحيرة، فيتو

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود  أعمال زراعة وري الأشجار بالمركز بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وشددت  نائب محافظ البحيرة علي استمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

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