باحث: فشل المفاوضات بين الإيكواس وقادة الانقلاب تجعل الخيار العسكري واردا بالنيجر

قال الدكتور محمد عبد الحميد الجزار، الباحث المتخصص بالشأن الأفريقي إن فرص التدخل العسكري من جانب مجموعة الإيكواس فى أزمة النيجر بعد فشل المفاوضات مع قادة الانقلاب لا تزال واردة ولكنها محفوفة بالمخاطر، وخاصة بعد تلقي النيجر للعديد من الدعم العسكري القادم إليها من بوركينا فاسو ومالي، وغينيا، وكذلك ظهور يفجيني بريجوجين زعيم شركة فاجنر العسكرية الروسية، حاملا بندقية، في فيديو مصور، ملمحا فيه الى أنه موجود في أفريقيا كما أعلن فيه أن روسيا أكثر قوة وتنتشر في كل القارات، مما جعل البعض يشير إلى تواجده في النيجر، لدعم المجلس العسكري الجديد في حالة حدوث تدخل عسكري من قبل الإيكواس.

أزمة النيجر

وأكد فى تصريح خاص لفيتو ان هذا الامر ربما يعبر عن ارتفاع وتيرة الحرب بالوكالة بين القوي الغربية وروسيا , ورغبة روسيا في نقل الحرب من أوكرانيا إلى منطقة الساحل الأفريقي لتحقق المزيد من المكاسب المزدوجة، حيث بنقلها قوات فاجنر إلى أفريقيا فإنها تتخلص منهم بعد تمردهم المزعوم ضد النظام الروسي، وكذلك تجعلهم يسيطرون علي مناجم اليورانيوم في أفريقيا والتي تستحوذ عليها أوروبا وتستفيد منها في إنتاج الطاقة، مما يعزز من مكاسب روسيا في حرب الطاقة بعد العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أوكرانيا.

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خطر التفاعلات الداخلية في منطقة الساحل الأفريقي

وتابع: الأخطر مما سبق هو التفاعلات الداخلية في منطقة الساحل الأفريقي التي تشبه برميل الوقود القابل للانفجار في حال اندلاع الحرب , بسبب تمدد الأزمة إلي العديد من الأطراف الفاعلين , حيث نجد أن هناك فصائل مسلحة في النيجر أعلنت عن تشكيل قوات لتحرير الرئيس بازوم من يد الإنقلابيين , وهذه الفصائل تم تأسيسها علي أساس عرقي وإثني لكونهم من الأزواد مما يقد يثير حرب أهلية علي أساس عرقي في النيجر , بجانب أن الرئيس بازوم له علاقات صداقة شخصية مع قائد قوات الدعم السريع في السودان حميدتي , الذي يخوض حربا مع القوات المسلحة السودانية.

وقال: أشار البعض إلي إمكانية إرساله بعضا من قواته لدعم أنصار بازوم , وفي نفس الوقت فقد أعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد ( فاكت ) وهي جبهة متمردة مسلحة قادت تمردا ضد النظام الحاكم في تشاد وأسفر عن قتل الرئيس التشادي إدريس ديبي , أنها ألغت وقف إطلاق النار مع الحكومة التشادية , وقررت حمل السلاح من جديد ضد الحكومة , مما يجعل منطقة الساحل الأفريقي حرب مفتوحة بين العديد من الأطراف المتقاتلة والمتداخلة فيما بينها مما قد يعصف بأمن دول إقليم.

وواصل حديثه قائلا: لعل موقف جبهة فاكت جاء مدفوعا من فرنسا للضغط على النظام الحاكم في تشاد بعد رفضه دعم عملية التدخل العسكري في النيجر.

ورغم بقاء سيناريو التدخل العسكري من قبل الإيكواس فإن هناك سيناريو يتعلق بحدوث تدخل غير مباشر من قبل الإيكواس لإسقاط النظام في النيجر من خلال تمويل انقلاب عسكري مضاد عليه يقوم بعزله , أو حتي دعم حركات التمرد في النيجر التي أعلنت عن رفضها للنظام العسكري وتطالب بعودة النظام الدستوري بالقوة.