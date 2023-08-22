نادي فولفسبورج يحتج على استمرار سوق الانتقالات بالدوري السعودي

الدوري السعودي، انضم فولفسبورج، إلى قائمة المحتجين على استمرار سوق الانتقالات في السعودية لمدة 3 أسابيع بعد غلق سوق الانتقالات في أغلب دول أوروبا.

وقال مارسيل شايفر مدير الكرة بنادي فولفسبورج في تصريحات لصحيفة "فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج" نشرتها الثلاثاء: "حاليا ندخل الموسم ونحن لا نعرف ما إذا كان الفريق الذي نمتلكه سيظل كما هو بعد أسابيع أم لا؛ لأنه في السعودية على سبيل المثال، لن تغلق سوق الانتقالات حتى 20 سبتمبر".

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وأضاف “هذا يؤدي إلى قصور في التخطيط وحالة من الضبابية الشديدة، ويطالب شايفر بتحديد مواعيد عالمية موحدة لأسواق الانتقالات”.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، عن القيمة السوقية للفرق السعودية، بعد الصفقات العالمية للأندية التي قاموا بها، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح موقع ترانسفير ماركت ترتيب الأندية الأربعة الكبار من حيث القيمة التسويقية:

1- الهلال

يتصدر نادي الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بـ "258.95 مليون يورو"، وذلك بعد الصفقات القوية التي ضمها مؤخرًا والتي يعد أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم:"ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

2- الأهلي

يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بـ "168.93 مليون يورو"، وبفارق 90 مليون يورو عن الهلال المتصدر، حيث نجحت الإدارة الأهلاوية في ضم أكثر من لاعب مميز.

وتعاقد الأهلي مع كل من:"روبرتو فيرمينو، رياض محرز، ماكسيمين، إدوارد ميندي، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ديميرال، سميحان النابت، فهد الرشيدي، عبد الله عطيف".

3- النصر

تواجد نادي النصر في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، بـ "151.08 مليون يورو"، حيث يبتعد بنحو 107 ملايين يورو عن الهلال المتصدر.

وتمكن إدارة النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمتها خلال هذا الصيف، وهي:"ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس".

4- الاتحاد

احتل نادي الاتحاد المركز الرابع في قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن، بـ "118.93 مليون يورو"، أي بفارق 150 مليون يورو عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وتعاقد نادي الاتحاد مع كل من:"كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، وفابينيو، وصالح العمري، وسلطان الفرحان".

ويستصيف ملعب أول بارك مواجهة النصر السعودي وضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق أن تعادل الفريقان (1-1) في صيف 2019، خلال مباراة ودية.

أرقام النصر السعودي أمام أندية الإمارات

وخاض النصر السعودي 7 مباريات أمام الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة التي بدأت عام 2003، حقق الفوز في 4 منها، مقابل خسارتين وتعادل وحيد.

بدأت المواجهات في دور المجموعات 2019، حين تمكن الوصل من الفوز ذهابا 1-0 بدبي، قبل أن يعود النصر للفوز (3-1) إيابا في الرياض.

وفي النسخة ذاتها، التقى النصر مع الوحدة في دور الـ16، وتعادل الفريقان في الرياض (1-1) ذهابا، قبل أن يفوز العالمي السعودي (3-2) خارج الديار، ويتأهل لربع النهائي.

وفي 2020، فاز النصر على العين (2-1) في أبوظبي بدور المجموعات، وخسر إيابا بهدف نظيف في قطر.

وفي آخر مشاركة لفريق النصر في دوري أبطال آسيا (2021)، عبر العالمي بوابة الوحدة (5-1) على ملعب أول بارك فى دور الثمانية، وهو آخر انتصار نصراوي في البطولة، قبل أن يغادر على يد غريمه الهلال من نصف النهائي.

أوتافيو يصل اليوم إلى الرياض للانضمام للنصر

يصل الدولي البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب النصر السعودي الجديد، إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد توقيعه لمدة 3 أعوام، بعقد يبلغ حوالي 102 مليون يورو.

ووفقا لمصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية، أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، أمس الإثنين، عقب وصوله مدينة دبي الإماراتية برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.

وكانت إدارة النصر، بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.

وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.