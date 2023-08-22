الأوقاف تنظم 15 ندوة ببرنامج "اقرأ" الصيفي بمكتبات المساجد

تنظم وزارة الأوقاف 15 ندوة ببرنامج ( اقرأ ) الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف على النحو التالي لمعرفة الاسماء اضغط هنا.

و"البرنامج الصيفى فى كل قرية ونجع ومركز" هو شعار ترفعه وزارة الأوقاف داخل 20 ألف مسجد، مقارنة بالعام الماضى الذى شهد 7 آلاف مسجد فقط، بعد أن قررت التوسع فى البرامج هذا العام، وتتضمن أنشطة الأوقاف خلال 2024 حزمة من الأنشطة الدعوية والدينية والقرآنية تتمثل في "مقارئ الأئمة ومقارئ الجمهور ومقارئ كبار القراء والمقارئ النموذجية والتوسع فى البرنامج الصيفى للطفل والذى يهتم بتعليم القرآن الكريم والآداب والأخلاق العامة".

Advertisements

والإعداد للأنشطة الصيفية بدأه وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، بسلسلة مستمرة من اللقاءات مع وكلاء الوزارة بعد تقديم وجبة دسمة للجمهور في الأشهر الماضية داخل المساجد ما جعل الوزير يقرر التوسع فى الأنشطة الصيفية مطالبا قيادات الأوقاف خلال اجتماع مسجد النور بالعباسية بتجديد النية مع الله قائلا: "يجب على الإنسان أن يجدد النية مع الله (عز وجل)، لأن الإنسان إذا لم يكن صادقا مع الله فلن تصل رسالته للناس".

وبحسب مصادر مطلعة فى الوزارة فإن الوزير طالب فى كل الاجتماعات التى عقدها مع وكلاء الوزارة بتكثيف الأنشطة الدعوية سواء مجالس الإفتاء ومجالس الإقراء والمنبر الثابت ودروس الأئمة ودروس الواعظات والأسابيع الدعوية ومقارئ الأئمة ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات ومقارئ السيدات والمقارئ النموذجية ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومواصلة الاهتمام بالبرنامج التثقيفى للطفل".

برنامج المليون قارئ 14

وأوضحت المصادر لـ"فيتو" أن النجاح الكبير الذى حققه البرنامج التثقيفى للطفل فى عامه الأول جعل الوزير يعلن انطلاق البرنامج التثقيفى للطفل فى عامه الثانى بشكل موسع وفى ثوب جديد تحت عنوان: "مشروع المليون قارئ"، و"ألف حافظ صغير"، بمشاركة 20 ألف مسجد، مع الاهتمام بالمتميزين منهم وإلحاقهم ببرامج الموهوبين.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير طالب أيضًا بتكثيف مبادرة "اكتشاف" التى تعنى باكتشاف المواهب من خلال 27 مركزا بالأوقاف على مستوى الجمهورية، لتأهيل المواهب والنوابغ فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم والخطابة والابتهال الدينى، وتأهيل شباب العلماء للقيادة الإدارية والدعوية بالمساجد الكبرى.

صرف مكافأة 1000 جنيه

ولفتت المصادر المطلعة بالأوقاف، أن الأنشطة الصيفية للطفل هذا العام تتضمن شرح بعض الكتب الجديدة ومن بينها" سلسلة رؤية للنشء" وتفسير جزء عم، وأعداد مجلة الفردوس، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة والآداب العامة وموسوعة الثقافة الإسلامية، مع صرف مكافأة 1000 جنيه لكل أمام متميز يشارك فى الأنشطة الصيفية وذلك من خلال ترشيح المديريات حيث ترشح كل مديرية " أ" عشرة أئمة وواعظات وكل مديرية (ب) ترشيح خمسة أئمة وواعظات من أفضل المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل من غير من سبق تكريمهم وتتضمن قائمة الترشيح اسم الإمام أو الواعظة واسم المسجد وعنوانه، ومتوسط عدد الأطفال المنتظمين فى النشاط بالإضافة إلى خمس صور لتنفيذ النشاط.

-------------------------------

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.