ضبط كميات من اللحوم الفاسدة خلال حملة بقريتي العزايزة والمشايعة بأسيوط
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث.
ضبط وتحرير المخالفات
وأشار محافظ أسيوط إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين.
حملات رقابية على الأسواق
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبطها والقضاء على الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.
من جانبه أوضح مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع التموين والطب البيطري والصحة والإدارة الصحية للتغذية على محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية بقريتي العزايزة والمشايعة موضحًا أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعلى الفور تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات لافتا إلى استمرار حملات التفتيش والمراقبة بنطاق مركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة لها بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.
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