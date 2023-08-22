الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

من خلال "توحة"، تفاصيل عودة علا غانم للدراما بعد غياب 6 سنوات

علا غانم، فيتو
علا غانم، فيتو

تعود الفنانة علا غانم للشاشة الصغيرة مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات بمسلسلها الجديد “توحة”، منذ أخر أعمالها “ظل الرئيس" الذي عُرض في رمضان عام 2017.

 

وبدأ فريق العمل التحضير لبدء تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بين علا غانم ومنتج المسلسل عاصم المنياوي.

 

مؤجل من رمضان

مسلسل “توحة” كان من المفترض أن تخوض به علا غانم سباق رمضان 2023، لولا أن الخلافات وبطء التحضير له أدى إلى تأجيله لموسم أخر خارج رمضان، إلا أنه تأخر أيضًا تصويره بعد نهاية رمضان.

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البطولة الأولى

ويعتبر مسلسل “توحة” هو أول مسلسل تحصل فيه علا غانم على البطولة المطلقة، بعدما كانت تقدم الأدوار الثانية في السنوات السابقة، قبل اختفائها منذ 6 أعوام وعودتها للعمل الفني مرة أخرى، وستخوض علا غانم البطولة المطلقة الأولى لها هذا العام من خلال “توحة”.

 

استبعاد علا غانم

وكانت عدد من التقارير والأخبار قد تحدثت عن قيام منتج المسلسل باستبعاد علا غانم من بطولة المسلسل واستبدالها بفنانة أخرى، على إثر خلافات بينهما، إلا أن المنتج خرج في تصريحات صحفية أكد فيها أنه لم يستبعد علا غانم وأنها ستكون بطلة المسلسل.

 

فريق عمل المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل مع علا غانم كلًا من إيهاب فهمي، دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبد العظيم، وجاري الاتفاق مع عدد آخر من الفنانين للمشاركة في البطولة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

 

موعد عرضه

واستقر صناع العمل على عرض المسلسل العام المقبل 2024، دون تحديد موعد محدد لعرضه، سواء في رمضان المقبل أو في موسم الشتاء قبل بداية رمضان.

 

أولاد حريم كريم

وتنتظر علا غانم عرض فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم”، وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم" الذي شاركت في بطولته أيضًا منذ حوالي 20 عامًا، ومن المنتظر عرض الفيلم الجديد نهاية الشهر الجاري، والذي يقوم ببطولته أيضًا مصطفى قمر، ويشارك في بطولته معظم أبطال الجزء الأول ومجموعة من الأبطال الجدد.

 

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علا غانم مسلسل توحة إيهاب فهمي دينا فؤاد اخبار الفن

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