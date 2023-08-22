شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

شاب سعودي يمدح مصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يمتدح مصر بمآثرها وقوتها كحائط صد في وجه الأعداء، ووصف الحضارة المصرية بأنه "لم تقم حضارة في التاريخ البشري كله كالتي قامت في مصر".

لم تقم حضارة في التاريخ البشري مثل مصر

وقال شاب سعودي يمدح مصر إن لمصر يدا وفضلا على العالم بأسره، بتصديها للتتار، الذين أبادوا لغات وشعوب وأمم، وكان انكسارهم وهزيمتهم على يد المصريين، مطالبًا العالم بحفظ الجميل لمصر وللمصريين.

شاب سعودي يمتدح مصر، فيتو

وانتشر مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه شاب سعودي يمدح مصر، والذي قال فيه: "لم تقم حضارة في التاريخ البشري كله، كالتي قامت في مصر، وهذا بنص القرآن، قال ربنا "آرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد" وقال الكثير من المفسرين إن المقصود في هذه الآية هو منف، عاصمة الملك مينا، وقال بعضهم هي الإسكندرية، والكل مُجمع على أنها مصر" .

وتابع الشاب السعودي في حديثه عن مصر قائلًا: "مصر هي الدولة التي إذا دخل فيها الإنسان عبدًا، صار فيها ملكًا، وإذا دخلها ملك ظن أنه إله".

Advertisements

عالم يرد المأمون ومصر أعظم بلاد العالم

واستطرد الشاب قائلًا: "تخيل معي هذا المشهد.. يقف سيدنا موسى عليه السلام، ليبرهن أنه رسول من عند الله، ويقف أمامه فرعون ليبرهن أنه هو الله أو أنه هو الرب، فيقول موسى حججه وأدلته وبراهينه، ويأتي فرعون بأكبر دليل على أنه إله فيقول "إليس ليّ مُلك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي" لأنه يملك مصر ظن أنه إله".

وأضاف "وفي هذا قال مأمون العباسيين، الخليفة المأمون، قبح الله فرعون يقول متفاخرًا ويدعي الألوهية ويقول "أليس ليّ مُلك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي"، ماذا لو رأى بغداد، وبغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة العالم، عاصمة الحضارة والفنون والتقدم، وكان يجلس في مجلس المأمون أحد العلماء وقال له: "مهلًا يا أمير المؤمنين فإن الله قد قال "ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون"، فما بالك بشيء دمره الله هذه بقيته".

فضل مصر على العالم بأسره والمطلوب حفظ جميلها

وعن مصر وفضلها على العالم بأسره قال الشاب السعودي: "مصر التي نراها الآن هي بقية تدمير الله سبحانه وتعالي، فلمصر يد وفضل على العالم بأسره، التتار الذين قال عنهم بعض العلماء أنهم من نسل يأجوج ومأجوج، الذين لم يُحبسوا في العهد الأول، والذين قتلوا عما يزيد عن الألف سلاله، وأفنوا لغات وشعوب وأمم، فكان إنكسارهم وهزيمتهم على يد المصريين، وهذا جميل يجب أن يحفظه العالم لمصر وللمصريين وللمسلمين"

واختتم الشاب السعودي حديثه عن مصر قائلًا: "بعد الحملات الصليبية الأولي كتب مؤرخ إيطالي عن تاريخ الحملات الصليبية وكتب 12 كتاب عن تاريخ الحملات الصليبية، وفي الكتاب رقم 13 كتب "ماذا لو توجه الغرب للشرق مرة أخرى؟"، وقال أهم نصيحة يجب أن يأخذوها في عين الاعتبار أنهم في المرات السابقة كانوا يبدأوا من الشام، فكانت مصر تقف خلف الشام وتكون قوة ومنعة للشام، فإذا فكر الغرب في غزو الشرق فعليه أن يبدأ بمصر، المسلمون في منعة وقوة مادامت مصر في صفهم، والحمد لله رب العالمين"

يسلم لسانك تاريخ وحضارة

لا تمحي..يارب كما وعدت بان مصر من دخلها كان آمنا اللهم احفظها وأنصرها pic.twitter.com/HFpBLaMuq9 — ‏👑🇪🇬مۘــېْۧ ּا̍ڶــڔڜــۑْۧــدۑْۧ🇰🇼👑 (@MemaRakan251306) August 21, 2023

سعودي يمتدح مصر ويثير ردود أفعال واسعة

أثار مقطع الفيديو للشاب السعودي الذي يمتدح فيه مصر وفضلها على العالم، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت منى الرشيدي: "يسلم لسانك تاريخ وحضارة لا تمحي.. يارب كما وعدت بأن مصر من دخلها كان آمنا اللهم احفظها وأنصرها"

وعلق أحمد شعراوي فقال: "اللهم احفظ مصر وأهل مصر..."

ورد آي دبليو زد قائلًا: " ماشاء الله تبارك الله.. شاب صغير السن كبير العقل.. مُفوه.. سليم القلب.. من يعطى الناس حقهم إعلم إنه نقي السريرة"

وقال يحيي ناشد " صح لسانه شاب مثقف يستحق التحية"

وعلق عطية إسماعيل قائلًا: " عندما يتحدث أهل العلم والمعرفة والخبراء المتخصصين في شتى المجالات لابد من ذكر مصر وشعب مصر..! مصر جاءت أولًا ثم جاء بعد ذلك التاريخ.."