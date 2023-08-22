الخميس المقبل، "لف وأرجع تاني" يبدأ عرضه في الخليج قبل مصر

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “لف وأرجع تاني”، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، عن بدء عرض الفيلم في دور السينما الخليجية بداية من الخميس 24 أغسطس الجاري، دون تحديد موعد عرضه في مصر.

وطرحت الشركة الإعلان الرسمي للفيلم مع التعليق عليه بأن الفيلم سيتم عرضه في الخليج يوم 24 أغسطس، وكتبت تعليق عليه "في يوم وليلة اختفى كل شيء! مجموعة أصدقاء يخوضون مغامرات مضحكة".

وجاء قرار الشركة المنتجة بعرضه في الخليج أولًا نظرًا لازدحام السينمات المصرية بالأفلام، حيث يعرض حاليًا في دور العرض المصرية 10 أفلام، وطرح الفيلم وسطهم مخاطرة كبيرة نظرًا لأن معظم تلك الأفلام لنجوم صف أول، إضافة إلى طرح 3 أفلام جديدة خلال الأيام القادمة، وهو ما يجعل فرص نجاح الفيلم قليلة.

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فريق عمل الفيلم

يشار إلى أن فيلم "لف وأرجع تاني" من تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومدير تصوير محمد خالد ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة الفنانين أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبد الله ومحمد رضوان وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

مخرج الفيلم

وكان مخرج الفيلم أكد في وقت سابق على أنه عاين أماكن التصوير التي تم تصوير مشاهد الفيلم بها، مشيرًا إلى أن من ضمن هذه الأماكن بيت شعبي وحارة وواحة، وأنه سعيد بالتعاون مع هذه الكوكبة من الفنانين.

المؤلف

وأشار مؤلف العمل محمود حمدان إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.