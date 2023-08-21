وحدة التحول الرقمي بالبحيرة تحصد المراكز الأولى بدورة التخطيط وهندسة العمليات (صور)

وحدة التحول الرقمي بديوان عام محافظة البحيرة تحصد المراكز الأولى فى دورة التخطيط وهندسة العمليات بسقارة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بخطة الدولة المصرية ووزارة التنمية المحلية لتعزيز جهود التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى ليتواكب مع مسار ورؤية الدولة.

كما أكدت على استمرار جهود المحافظة للتحول الرقمي من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتي تهتم بالتركيز على تدريب وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وحدة التحول الرقمي بالبحيرة تحصد المراكز الأولى فى دورة التخطيط وهندسة العمليات، فيتو

وحدة التحول الرقمي بالبحيرة تحصد المراكز الأولى فى دورة التخطيط وهندسة العمليات، فيتو

وحدة التحول الرقمي بالبحيرة تحصد المراكز الأولى فى دورة التخطيط وهندسة العمليات، فيتو

جاء ذلك بالتزامن مع حصول محافظة البحيرة ( وحدة التحول الرقمي بالديوان العام) على المركز الأول والثانى على مستوى المحافظات المشاركة في دورة Business process mapping والتى أقيمت بمركز التنمية المحلية بسقارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة giz.

وصرح عمر جمعة مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى، أن الدورة التدريبية قد تضمنت التعريف بعملية تخطيط الأعمال ودورها في التخطيط التنظيمي والإدارة وعمل اختبار النضوج للمؤسسة وإخراج مؤشرات قياسية وأيضا عمل خريطة حرارية لقياس المستوى الفعلى ورسم مخطط سير العمليات ومصفوفة راسى ومخطط تدفق القيمة من خلال استخدام برنامج Aris الذى يساعد الإدارة ويدعمها في تحقيق أهداف أعمالها بشكل أكثر فعالية وإنتاجية ومرونة ويوفر الوقت ويحقق الجودة والحصول على مزايا عديدة.