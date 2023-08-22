الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مصر والأردن تؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكدت المباحثات المصرية الأردنية اليوم أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادًا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقًا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادًا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.

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الازمة الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

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