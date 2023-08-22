نقل عدد من الموظفين من وإلى 40 وحدة بالجهاز الإداري للدولة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر يوليو 2023.
نقل الموظفين بالجهات الحكومية
وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 40 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الأحكام القضائية المتنوعة
كما انتهي من دراسة عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 57 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وانتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية.
وبدأت اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بمحافظة الغربية أمس الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ بمشيئة الله وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التأكيد على أنه لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.
ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
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