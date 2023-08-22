تحصين 34 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 34000، متضمنة 14500 أبقار و3100 جاموس، و26590 أغنام وماعز.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى أنه تمت عمليات التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية.

وتم توعية المواطنين وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة الحيوانات،بالاضافة إلى التعريف بخطورة تلك الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

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جاء ذلك فى ضوء استمرار أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام ٢٠٢٣ بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وانطلقت الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقالت وزارة الزراعة إن الحملة تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما يناشدهم بضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.